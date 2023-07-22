https://sputniknews.com.tr/20230722/hindistanda-halk-su-yoluyla-bulasan-hastaliklara-karsi-uyarildi-1073830874.html
Hindistan'da halk su yoluyla bulaşan hastalıklara karşı uyarıldı
Hindistan'da halk su yoluyla bulaşan hastalıklara karşı uyarıldı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Şehir Sağlığı Departmanı, yağışlı mevsimlerde su yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riskinin arttığını bildirerek... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T00:15+0300
2023-07-22T00:15+0300
2023-07-22T00:15+0300
dünya
hindistan
asya
asya & pasifik
su
halk sağlığı
yağmur
muson yağmurları
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de halk, su yoluyla bulaşan hastalıklara karşı uyarıldıÜlkede muson yağmurları sürerken başkent Yeni Delhi'nin Şehir Sağlığı Departmanı açıklamada bulundu.Departman, dizanteri ve kolera gibi su yoluyla bulaşan hastalıkların, muson yağmurlarının devam ettiği şu dönemde yayılma olasılığının yükseldiği uyarısı yaptı.Sağlık departmanı, ev yapımı ve taze yiyecekler tüketme, kişisel hijyene dikkat etme, sıvı kaybına karşı dikkatli olma ve kusma, sarılık veya ateş durumunda sağlık kuruluşlarına başvurma tavsiyesinde bulundu.Ayrıca departman, vatandaşlardan sokak satıcılarından dilimlenmiş meyveler gibi çiğ yiyecekleri tüketmemelerini istedi.Yetkililer şehirde meydana gelen sel felaketlerinin ardından da suyla bulaşan veya kene, sinek, pire gibi canlılar vasıtasıyla bulaşan hastalıklar konusunda uyarmıştı.Hindistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyorMuson yağmurlarının etkisindeki Hindistan'ın pek çok eyaletinde bu hafta şiddetli yağışlar beklendiği bildirilmişti.Ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 16 kişi hayatını kaybetmişti.Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Yamuna Nehri'nden taşan sular, Tac Mahal'e ulaşmıştı.
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hindistan, asya, asya & pasifik, su, halk sağlığı, yağmur, muson yağmurları
hindistan, asya, asya & pasifik, su, halk sağlığı, yağmur, muson yağmurları
Hindistan'da halk su yoluyla bulaşan hastalıklara karşı uyarıldı
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Şehir Sağlığı Departmanı, yağışlı mevsimlerde su yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riskinin arttığını bildirerek halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de halk, su yoluyla bulaşan hastalıklara karşı uyarıldı
Ülkede muson yağmurları sürerken başkent Yeni Delhi'nin Şehir Sağlığı Departmanı açıklamada bulundu.
Departman, dizanteri ve kolera gibi su yoluyla bulaşan hastalıkların, muson yağmurlarının devam ettiği şu dönemde yayılma olasılığının yükseldiği uyarısı yaptı.
Sağlık departmanı, ev yapımı ve taze yiyecekler tüketme, kişisel hijyene dikkat etme, sıvı kaybına karşı dikkatli olma ve kusma, sarılık veya ateş durumunda sağlık kuruluşlarına başvurma tavsiyesinde bulundu.
Ayrıca departman, vatandaşlardan sokak satıcılarından dilimlenmiş meyveler gibi çiğ yiyecekleri tüketmemelerini istedi.
Yetkililer şehirde meydana gelen sel felaketlerinin ardından da suyla bulaşan veya kene, sinek, pire gibi canlılar vasıtasıyla bulaşan hastalıklar konusunda uyarmıştı.
Hindistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor
Muson yağmurlarının etkisindeki Hindistan'ın pek çok eyaletinde bu hafta şiddetli yağışlar beklendiği bildirilmişti.
Ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 16 kişi hayatını kaybetmişti.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Yamuna Nehri'nden taşan sular, Tac Mahal'e ulaşmıştı.