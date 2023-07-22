https://sputniknews.com.tr/20230722/eski-thk-universitesi-rektoru-bana-suctan-kaynakli-mal-varligini-aklama-davasi-1073832012.html

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'a 'suçtan kaynaklı mal varlığını aklama' davası

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'a 'suçtan kaynaklı mal varlığını aklama' davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T01:44+0300

2023-07-22T01:44+0300

2023-07-22T01:44+0300

türkiye

türk hava kurumu (thk)

ankara cumhuriyet başsavcılığı

​ankara cumhuriyet başsavcılığı

ünsal ban

üniversite

ak parti

zehra taşkesenlioğlu

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Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nce hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanın iddianamesinde, Ünsal Ban'ın yanı sıra Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban, Gülcan Ban, İhsan Serkan Kazancık, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul, Soner Gökten ve Ünal Ban "şüpheli" olarak yer aldı.İddianameye göre, suç tarihinde AK Parti Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu'nun avukatı, 28 Ağustos 2022'de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Ünsal Ban'ın resmi nikahlı eşi olan müvekkilinin görüntülerini gizlice çektiğini, bu görüntülerin organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker tarafından kullanılan "deli çavuş" isimli sosyal medya hesabından yayınlandığını beyan ederek şikayetçi oldu.Şikayet üzerine "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri elde edip yayma" suçlarından soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban'ın cep telefonu ve dijital materyallerine, incelenmek üzere mahkeme kararıyla el koydu.İnceleme sırasında Başsavcılık, Ünsal Ban ve şoförü Ahmet Karakaş'ın dijital materyallerindeki bilgilerden yola çıkarak, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunun da işlenmiş olabileceği şüphesiyle ayrı bir soruşturma başlattı. MASAK raporlarını da değerlendiren Başsavcılık, suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini bilerek kabul ettiği, bulundurduğu veya kullandığı yönünde deliller elde edilen diğer şüphelileri de soruşturmaya dahil etti.Banka hesap hareketleri MASAK raporundaÜnsal Ban'ın mal varlığı ve banka hesabı hareketlerine ilişkin MASAK raporuna yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:'Suç gelirlerini aklamak kastıyla hareket etti'İddianamede, Ünsal Ban'ın, eski eşi Gülcan Ban, çocukları Ece Gizay Ban, Emre Buğra Ban ve kardeşi Ünal Ban ile diğer şüpheliler üzerine kayıtlı mal varlığı ve banka hesaplarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.Sanıkların bir bölümü hakkında, "SPK Kanunu'na muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık ve sahtecilik" gibi öncül suçlardan ayrıca soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğüne değinilen iddianamenin sonuç bölümünde, şu bilgilere yer verildi:İddianamede, sanıklar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile suçtan kaynaklı mal varlıklarının müsaderesi istendi.'Yurt dışına kaçarak rahat bir hayat sürmeyi amaçladı'Tanık Zehra Taşkesenlioğlu ise iddianamedeki beyanında, şüpheli Ünsal Ban ile 2019'da evlendiğini, evlendikten sonra sanığın karıştığı birçok suça konu olaya ister istemez tanıklık ettiğini söyledi.Taşkesenlioğlu, şu iddialarda bulundu:Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban'ın borsa ve kripto para manipülasyonu yaptığına da birçok kez şahit olduğunu savundu.

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türk hava kurumu (thk), ankara cumhuriyet başsavcılığı, ​ankara cumhuriyet başsavcılığı, ünsal ban, üniversite, ak parti, zehra taşkesenlioğlu