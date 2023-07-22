https://sputniknews.com.tr/20230722/dunyanin-en-buyuk-ikinci-kanyon-vadisine-ziyaretci-akini-1073844323.html

Dünyanın en büyük ikinci kanyon vadisine ziyaretçi akını

Dünyanın en büyük ikinci kanyon vadisine ziyaretçi akını

Hasan Dağı’ndan püsküren lavlar ile oluşan ve dünyanın en büyük 2. kanyon yapılı vadisi olan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi yaz mevsimiyle birlikte... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T16:47+0300

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türkiye

video

kanyon

ihlara vadisi

yaz tatili

ziyaretçi

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Hasan Dağı’ndan püsküren lavlar ile oluşan ve dünyanın en büyük 2. vadisi olma özelliğini taşıyan Ihlara Vadisi yaz mevsiminin gelmesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kapadokya’ya açılan kapı olan Aksaray’ın Ihlara beldesinde bulunan ve bölgenin en önemli ören yerlerinden birisi olan Ihlara Vadisi’ne bu yıl da yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. 394 basamaklı merdivenle inilen ve 14 kilometre uzunluğundaki doğal kanyondan oluşan Ihlara Vadisi içerisinde yüzlerce kaya oyma eski yaşam mekanları, mağaralar ve kiliseler bulunuyor. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde dini merkez olması nedeniyle kayalara oyulmuş çok sayıda kilise, şapel ve manastırıyla her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan Ihlara Vadisi, içerisinden geçen Melendiz Çayı ile de adeta yaşam buluyor. 2023 yılının ilk 6 ayında 250 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara vadisine yılsonuna kadar 600 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

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video, kanyon, ihlara vadisi, yaz tatili, ziyaretçi, видео