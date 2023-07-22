Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

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ENERJİ NOTLARI Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler 5 dk 11:00

DÜNYANIN HABERİ Dünyadan öne çıkan başlıklar 5 dk 11:30

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ÖĞLE AJANDASI CHP'de sızdırılan zoom toplantısı krizi büyüyor 44 dk 12:45

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HAFTAYA DAİR Erdoğan, Körfez turundan ne ile döndü? 56 dk 15:01

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Z RAPORU Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez turu sonrası mesajlar 45 dk 20:45

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ÖZEL HABER Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Kireçci, Sputnik’e konuştu: Rusya’ya da önemli katkıları olur 7 dk 07:00

ÖZEL HABER Türkiye 2 milyon turist kaybedebilir 2 dk 07:21

ÖZEL HABER 123 ülkede yasak olan bombayı, Ukrayna kullanmaya başladı 1 dk 07:38

ÖZEL HABER İngiltere bunu konuşuyor: Ukrayna kaybettiği topraklardan vazgeçmeli 2 dk 08:00

ÖZEL HABER ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: ABD finans sistemine isyan 2 dk 08:15

ÖZEL HABER ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna’ya F-16’ları vermeyin 1 dk 08:40

ÖZEL HABER Çin açıkladı: İlk kez 3 milyar metreküpü geçti 2 dk 09:00

ÖZEL HABER ABD uydusu ayda iki kez o köprünün fotoğrafını çekiyor 1 dk 09:39

ÖZEL HABER Biden’in danışmanı açıkladı: Açıkçası Ukrayna'yı silahsız bırakma niyetinde değiliz 1 dk 10:00

ÖZEL HABER Van Gölü’nde kırmızı alarm: 100 milyon metreküp su çekildi 5 dk 10:22

ÖZEL HABER Zaharova: NATO, Avrupa savaşını başlatma kararı verdi 1 dk 10:45

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HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 115 dk 11:05

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ÖZEL HABER Ukrayna’dan paralı askerlere tehdit: Hapse atılırsınız 2 dk 13:11

ÖZEL HABER Ukrayna, ABD’nin zayıf noktasını açığa çıkardı 1 dk 13:32

ÖZEL HABER İngiltere Savunma Kurmay Başkanı Radakin: Rus tanklarını inceliyoruz 1 dk 13:50

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ÖZEL HABER Japonya’dan Rus tahılına yoğun talep: Yüzde 509.7 arttı 1 dk 14:05

ÖZEL HABER ABD merkezli Forbes yazdı: Tek bir Rus tankı yetti 1 dk 14:20

ÖZEL HABER ABD Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Yıllarca sürecek 1 dk 14:40

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ÖZEL HABER Rusya açıkladı, ABD’de fiyatlar arttı 1 dk 16:01

ÖZEL HABER Türkiye, Rusya’da 2’nci sıraya çıktı 1 dk 16:22

ÖZEL HABER Kiev nükleer terörizm yoluna mı girdi? 1 dk 16:45

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ÖZEL HABER Van Gölü’nde kırmızı alarm: 100 milyon metreküp su çekildi 5 dk 17:01

ÖZEL HABER Eski BM müfettişi: Putin’in bir strateji uzmanı olduğu anlaşılmalı 1 dk 17:26

ÖZEL HABER Hindistan’ın ilk üçünde artık yeni bir ülke var 1 dk 17:46

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ÖZEL HABER Çinli analist: NATO kritik hata yaptı 1 dk 18:09

ÖZEL HABER Rusya’nın dış borcu dip seviyeye indi 2 dk 18:20

ÖZEL HABER Rusya: Batı, Suriyelilerin ülkesine dönmesini engelliyor 2 dk 18:40

ÖZEL HABER ABD’li yazar Zayas: NATO dünya ve insanoğlunun güvenliğine tehdit 2 dk 19:00

ÖZEL HABER BM açıkladı: Tahıl anlaşmasından en büyük faydayı AB sağladı 2 dk 19:19

ÖZEL HABER O isme son bir yıl içinde ikinci kez suikast planlandı 2 dk 19:41

ÖZEL HABER Rusya, ABD’nin askeri biyolojik programlarını yürüten kişileri ifşa etti 2 dk 20:00

ÖZEL HABER Macaristan: Ukrayna’yı NATO’ya çağırmak dünya savaşı demek 2 dk 20:21

ÖZEL HABER Suudi Arabistanlı siyaset uzmanı Sputnik’e anlattı: Suriye sorununu da ele alacaklar 2 dk 20:45

ÖZEL HABER Suriyeli general Maksud, ABD’nin misket bombası planını anlattı 2 dk 21:11

ÖZEL HABER Türkiye’nin orman yangınları ile mücadele için kaç uçak ve helikopteri var? 3 dk 21:28