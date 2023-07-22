https://sputniknews.com.tr/20230722/disisleri-bakani-fidan-brezilyali-mevkidasi-ile-telefonda-gorustu-1073831593.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira telefonda iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliğini ele aldı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T00:40+0300
2023-07-22T00:40+0300
2023-07-22T00:40+0300
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hakan fidan
brezilya
mauro vieira
telefon
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile telefonda görüştü.Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/disisleri-bakani-fidan-venezuelaya-yonelik-tek-tarafli-yaptirimlara-ve-dis-mudahalelere-karsiyiz-1073825412.html
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hakan fidan, brezilya, mauro vieira, telefon
hakan fidan, brezilya, mauro vieira, telefon
Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira telefonda iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliğini ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile telefonda görüştü.
Görüşmede, iki ülkenin uluslararası kuruluşlardaki işbirliği ele alındı.