https://sputniknews.com.tr/20230722/cumhurbaskani-erdogan-cezayir-cumhurbaskani-tebbunu-kabul-etti-1073842895.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun´u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun´u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T16:00+0300
2023-07-22T16:00+0300
2023-07-22T16:01+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cezayir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde törenle karşıladı. İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması beklenen görüşmede, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.İki liderin, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etmesi bekleniyor.Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.
cezayir
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recep tayyip erdoğan, cezayir
recep tayyip erdoğan, cezayir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun´u kabul etti
16:00 22.07.2023 (güncellendi: 16:01 22.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde törenle karşıladı. İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması beklenen görüşmede, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
İki liderin, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etmesi bekleniyor.
Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.