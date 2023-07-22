https://sputniknews.com.tr/20230722/chpden-uyelik-sistemi-verilerinin-sizdirildigi-iddiasina-dair-aciklama-erisim-tespit-edilemedi-1073847105.html
CHP'den 'üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı' iddiasına açıklama: 'Erişim tespit edilememiştir'
CHP'den 'üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı' iddiasına açıklama: 'Erişim tespit edilememiştir'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, 'üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı' iddiasına ilişkin "Tarafımıza konu intikal ettiği andan itibaren sistemlerimizde... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T18:41+0300
2023-07-22T18:41+0300
2023-07-22T18:42+0300
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
veri sızıntısı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, 'CHP'de veri sızıntısı' olarak kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin, partinin veri kayıtlarıyla örtüşmediğini bildirdi.Çelik, "CHP üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı" iddiasını içeren haberler hakkında yazılı açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, veri sızıntısı
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, veri sızıntısı
CHP'den 'üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı' iddiasına açıklama: 'Erişim tespit edilememiştir'
18:41 22.07.2023 (güncellendi: 18:42 22.07.2023) Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, 'üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı' iddiasına ilişkin "Tarafımıza konu intikal ettiği andan itibaren sistemlerimizde yaptığımız detaylı taramalar sonucu herhangi bir erişim tespit edilememiştir" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, 'CHP'de veri sızıntısı' olarak kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin, partinin veri kayıtlarıyla örtüşmediğini bildirdi.
Çelik, "CHP üyelik sistemi verilerinin sızdırıldığı" iddiasını içeren haberler hakkında yazılı açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:
"CHP'de veri sızıntısı, olarak kamuoyu ile paylaşılan bilgiler, partimizin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmeyip 'ilçe üyesi', 'genel merkez üyesi', 'düşen üyelik' kavramları üye kayıt sistemimizde kullanılmamaktadır. Tarafımıza konu intikal ettiği andan itibaren sistemlerimizde yaptığımız detaylı taramalar sonucunda herhangi bir erişim tespit edilememiştir. Konu ile alakalı tüm eski kayıtları kapsayacak şekilde incelememiz titizlikle devam etmektedir. Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin 'üyelik bilgi satırları' ile örtüşmemekte olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler parti avukatlarımız tarafından pazartesi günü itibarıyla yapılacaktır."