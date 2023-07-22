https://sputniknews.com.tr/20230722/chp-halk-tv-ile-yapilan-sozlesmeyi-feshetti-1073849196.html

CHP, Halk TV ile yapılan sözleşmeyi feshetti

CHP, Halk TV ile yapılan sözleşmeyi feshetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirdi. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T20:00+0300

2023-07-22T20:00+0300

2023-07-22T20:00+0300

politika

chp

halk tv

fesih

eren erdem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102635/23/1026352340_42:0:968:521_1920x0_80_0_0_d54dac172d03af6d6e55db1b133627fb.jpg

CHP'li Erdem, partinin Halk TV ile yapılan sözleşmeyi feshettiğini açıkladı. Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede ise CHP ile Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. arasında 1 Ocak 2023'te sözleşme imzalandığı ve bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca daha önce varsa imzalanmış tüm sözleşmelerin zaten sonlandığı hatırlatıldı.Fesihnamede, şu ifadelere yer verildi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, halk tv, fesih, eren erdem