https://sputniknews.com.tr/20230722/chp-belediye-baskanlari-toplantisi-basladi-1073843320.html

CHP Belediye Başkanları Toplantısı başladı

CHP Belediye Başkanları Toplantısı başladı

Toplantıda genel secim sonuçları değerlendirilecek ve yerel seçim hazırlıkları masaya yatırılacak. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T16:22+0300

2023-07-22T16:22+0300

2023-07-22T16:22+0300

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

politika

ekrem imamoğlu

belediye başkanları

toplantı

türkiye

seçim

zeydan karalar

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CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacağını belirterek, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi" dedi.Toplantı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nu, sızdırılan toplantının ardından ilk kez bir araya getiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230720/kilicdaroglu-25-milyon-insanin-kullandigi-oyu-yenilgi-olarak-tanimlayamazsiniz-1073778784.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, belediye başkanları, toplantı, türkiye, seçim, zeydan karalar