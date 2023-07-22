Bodrum’da denizden 8 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dalış timi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayalet ağ temizliği yapıldı. 8 bin metrekare hayalet ağın çıkarıldığı temizlik çalışması su altı kamerasıyla görüntülendi.
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinde ağ temizliği yaptı. Su altı kamerasınca görüntülenen çalışmanın ardından denizden çıkarılan 8 bin metrekare hayalet ağ, tekneyle Türkbükü Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, hayalet ağ temizliği gerçekleştirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce, Türkbükü Mahallesi açıklarında etkinlik düzenlendi.
Su altı dronuyla hayalet ağların bulunduğu bölge belirlenerek, 6 dalgıç tarafından alanın temizliği yapıldı.
Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından denizden çıkarılan 8 bin metrekare hayalet ağ, tekneyle Türkbükü Balıkçı Barınağı'na getirildi.
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dalış timi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayalet ağ temizliği yapıldı. 8 bin metrekare hayalet ağın çıkarıldığı temizlik çalışması su altı kamerasıyla görüntülendi.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dalış timi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayalet ağ temizliği yapıldı. 8 bin metrekare hayalet ağın çıkarıldığı temizlik çalışması su altı kamerasıyla görüntülendi.
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-
Çalışmalar, su altı kamerasınca görüntülendi.
Etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, gazetecilere, Muğla koylarının yoğun şekilde teknelere ev sahipliği yaptığını söyledi.
Bu durumun denizlerdeki kirliliği artırabileceğini dile getiren Saylak, en büyük temizliğin denizi kirletmemekle başladığına dikkati çekti.
Mavi vatanı gelecek kuşaklara miras bırakmak zorunda olduklarını vurgulayan Saylak, "Denizleri kirletmeme sorumluluğunu birlikte taşımak zorundayız. Sonuna kadar hep birlikte Muğla'mızın 1500 kilometrelik sahil şeridini temiz tutma konusunda kararlıyız." dedi.