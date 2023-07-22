https://sputniknews.com.tr/20230722/biden-cia-direktoru-burnsu-kabinesine-katti-1073832802.html

Biden, CIA Direktörü Burns'ü kabinesine kattı

Biden, CIA Direktörü Burns'ü kabinesine kattı

ABD Başkanı Joe Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ü kabine üyesi olarak atadı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T03:15+0300

2023-07-22T03:15+0300

2023-07-22T03:15+0300

dünya

abd

joe biden

cia

william burns

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/03/1050441531_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_346df9ef8ccbaeac48883e01427c6c6c.jpg

Biden, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Kabinemin bir üyesi olarak hizmet etmesi için Burns'e davette bulunduğumu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.Burns'ün Amerikan istihbaratına katkısından bahseden ve çalışmalarını öven Biden, şunları kaydetti: "Onun liderliğinde CIA, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırganlığından Çin ile rekabeti sorumluca yönetmek ve yeni çıkan teknolojilerin sunduğu risk ve fırsatları ele almaya kadar, ülkemizin en önemli ulusal güvenlik sorunlarına doğru ve yerinde, uzun vadeli bir yaklaşım getiriyor."Burns de Biden'ın açıklamasının CIA'in ulusal güvenliğe katkılarını takdir ettiğini gösterdiğini ve kurumun çalışmalarına duyduğu güveni yansıttığını belirtti.Burns, "İstihbarat subaylarımızın muazzam çalışmalarını temsil eden bu göreve hizmet etmekten şeref duyuyorum. Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines liderliğinde olağanüstü istihbarat topluluğu meslektaşlarımızın yanında hizmet vermek de bir onurdur" ifadelerini kullandı.Başkan Biden'ın Burns'e kabinede yer verme kararı sembolik de olsa CIA Direktörü'nün yönetimdeki rolünün önemine işaret ediyor.Eski ABD Başkanı Donald Trump da Ulusal İstihbarat Direktörü ve CIA Direktörü'nü kabine üyesi yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230705/beyaz-sarayda-kokain-bulunmasinin-ardindan-hunter-bidenla-olasi-baglantisi-alay-konusu-oldu-1073190742.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, cia, william burns