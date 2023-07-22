https://sputniknews.com.tr/20230722/biden-cia-direktoru-burnsu-kabinesine-katti-1073832802.html
Biden, CIA Direktörü Burns'ü kabinesine kattı
Biden, CIA Direktörü Burns'ü kabinesine kattı
ABD Başkanı Joe Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ü kabine üyesi olarak atadı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T03:15+0300
2023-07-22T03:15+0300
2023-07-22T03:15+0300
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Biden, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Kabinemin bir üyesi olarak hizmet etmesi için Burns'e davette bulunduğumu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.Burns'ün Amerikan istihbaratına katkısından bahseden ve çalışmalarını öven Biden, şunları kaydetti: "Onun liderliğinde CIA, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırganlığından Çin ile rekabeti sorumluca yönetmek ve yeni çıkan teknolojilerin sunduğu risk ve fırsatları ele almaya kadar, ülkemizin en önemli ulusal güvenlik sorunlarına doğru ve yerinde, uzun vadeli bir yaklaşım getiriyor."Burns de Biden'ın açıklamasının CIA'in ulusal güvenliğe katkılarını takdir ettiğini gösterdiğini ve kurumun çalışmalarına duyduğu güveni yansıttığını belirtti.Burns, "İstihbarat subaylarımızın muazzam çalışmalarını temsil eden bu göreve hizmet etmekten şeref duyuyorum. Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines liderliğinde olağanüstü istihbarat topluluğu meslektaşlarımızın yanında hizmet vermek de bir onurdur" ifadelerini kullandı.Başkan Biden'ın Burns'e kabinede yer verme kararı sembolik de olsa CIA Direktörü'nün yönetimdeki rolünün önemine işaret ediyor.Eski ABD Başkanı Donald Trump da Ulusal İstihbarat Direktörü ve CIA Direktörü'nü kabine üyesi yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/beyaz-sarayda-kokain-bulunmasinin-ardindan-hunter-bidenla-olasi-baglantisi-alay-konusu-oldu-1073190742.html
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abd, joe biden, cia, william burns
abd, joe biden, cia, william burns
Biden, CIA Direktörü Burns'ü kabinesine kattı
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ABD Başkanı Joe Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ü kabine üyesi olarak atadı.
Biden, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Kabinemin bir üyesi olarak hizmet etmesi için Burns'e davette bulunduğumu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
Burns'ün Amerikan istihbaratına katkısından bahseden ve çalışmalarını öven Biden, şunları kaydetti: "Onun liderliğinde CIA, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırganlığından Çin ile rekabeti sorumluca yönetmek ve yeni çıkan teknolojilerin sunduğu risk ve fırsatları ele almaya kadar, ülkemizin en önemli ulusal güvenlik sorunlarına doğru ve yerinde, uzun vadeli bir yaklaşım getiriyor."
Burns de Biden'ın açıklamasının CIA'in ulusal güvenliğe katkılarını takdir ettiğini gösterdiğini ve kurumun çalışmalarına duyduğu güveni yansıttığını belirtti.
Burns, "İstihbarat subaylarımızın muazzam çalışmalarını temsil eden bu göreve hizmet etmekten şeref duyuyorum. Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines liderliğinde olağanüstü istihbarat topluluğu meslektaşlarımızın yanında hizmet vermek de bir onurdur" ifadelerini kullandı.
Başkan Biden'ın Burns'e kabinede yer verme kararı sembolik de olsa CIA Direktörü'nün yönetimdeki rolünün önemine işaret ediyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump da Ulusal İstihbarat Direktörü ve CIA Direktörü'nü kabine üyesi yapmıştı.