https://sputniknews.com.tr/20230722/benzine-buyuk-zam-geliyor-1073836620.html

Benzine büyük zam geliyor

Benzine büyük zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. Benzine 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 liralık bir zam daha yapılması bekleniyor. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T10:19+0300

2023-07-22T10:19+0300

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benzin

ekonomi

benzin fiyatları

zam

fiyat artışı

petrol

motorin

lpg

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Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Benzine 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 liralık bir zam daha yapılması bekleniyor.Benzine ve motorine geçen hafta yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2.52 liradan 7.52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2.05 liradan 7.05 liraya yükseltilmişti.ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatları 34.01 TL olurken motorin fiyatları ise 32.36 TL olmuştu. Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 15 lira 35 kuruş zam geldi.22 Temmuz güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33.99 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 33.80 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13.98 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.03 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 33.86 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13.56 TLAnkaraAnkara'da benzin litre fiyatı: 34.55 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 34.34 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 13.99 TLİzmirİzmir'de benzin litre fiyatı: 34.56 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 34.52 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 13.99 TL

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