https://sputniknews.com.tr/20230722/bakanlik-acikladi-cocugunu-kemerle-doven-baba-gozaltina-alindi-1073850244.html
Bakanlık açıkladı: Mersin'de çocuğuna kemerle şiddet uygulayan baba gözaltına alındı
Bakanlık açıkladı: Mersin'de çocuğuna kemerle şiddet uygulayan baba gözaltına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin'de evde küçük çocuğunu kemerle döven babanın gözaltına alındığını duyurdu. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T21:24+0300
2023-07-22T21:24+0300
2023-07-22T21:28+0300
çocuğa şiddet
baba
mersin
çocuk
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
türkiye
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Sosyal medyada bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı."Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Mersin’de bir babanın çocuğuna yönelik şiddet uyguladığı görüntüler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" denilen açıklamada şunlar ifade edildi:
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çocuğa şiddet, baba, mersin, çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuğa şiddet, baba, mersin, çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Bakanlık açıkladı: Mersin'de çocuğuna kemerle şiddet uygulayan baba gözaltına alındı
21:24 22.07.2023 (güncellendi: 21:28 22.07.2023) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin'de evde küçük çocuğunu kemerle döven babanın gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medyada bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.
"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Mersin’de bir babanın çocuğuna yönelik şiddet uyguladığı görüntüler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" denilen açıklamada şunlar ifade edildi:
"Bakanlığımız Mersin İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan araştırmalar neticesinde ilgili şahsa ulaşılarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız uzmanlarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde şiddete maruz kalan çocuk ve iki kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı talep edilmiş ve adli mercilerce talebimizin kabul edilerek çocuklar Bakanlığımız ait kuruluşa yerleştirilmiştir. Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip etmektedir."