https://sputniknews.com.tr/20230722/bakanlik-acikladi-cocugunu-kemerle-doven-baba-gozaltina-alindi-1073850244.html

Bakanlık açıkladı: Mersin'de çocuğuna kemerle şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

Bakanlık açıkladı: Mersin'de çocuğuna kemerle şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin'de evde küçük çocuğunu kemerle döven babanın gözaltına alındığını duyurdu. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T21:24+0300

2023-07-22T21:24+0300

2023-07-22T21:28+0300

çocuğa şiddet

baba

mersin

çocuk

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

türkiye

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Sosyal medyada bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı."Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Mersin’de bir babanın çocuğuna yönelik şiddet uyguladığı görüntüler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" denilen açıklamada şunlar ifade edildi:

mersin

türkiye

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çocuğa şiddet, baba, mersin, çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı