https://sputniknews.com.tr/20230722/bakan-ozhaseki-yerinde-donusum-projemizin-5-gununde-basvuru-sayisi-80-bine-ulasti-1073850846.html
Bakan Özhaseki: 'Yerinde Dönüşüm' projemizin beşinci gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı
Bakan Özhaseki: 'Yerinde Dönüşüm' projemizin beşinci gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuru sayısısın 5 günde 80 bine ulaştığını açıkladı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T21:56+0300
2023-07-22T21:56+0300
2023-07-22T22:09+0300
mehmet özhaseki
deprem
türkiye
depremzede
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin gördüğü ilgiye dair paylaşımda bulundu. Özhaseki paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz’da başlattığımız ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz, depremzede kardeşlerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. Beş gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması, projemizin; vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.'Kırmızı çizgimizden taviz vermeyeceğiz'Projeyle deprem bölgesinin inşa ve ihya sürecinde Bakanlık olarak 4 kırmızı çizgiden asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde Bakanlığın taviz vermeyeceği 4 kırmızı çizgisi şöyle:
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mehmet özhaseki, deprem, depremzede
mehmet özhaseki, deprem, depremzede
Bakan Özhaseki: 'Yerinde Dönüşüm' projemizin beşinci gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı
21:56 22.07.2023 (güncellendi: 22:09 22.07.2023) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuru sayısısın 5 günde 80 bine ulaştığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin gördüğü ilgiye dair paylaşımda bulundu. Özhaseki paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz’da başlattığımız ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz, depremzede kardeşlerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. Beş gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması, projemizin; vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.
'Kırmızı çizgimizden taviz vermeyeceğiz'
Projeyle deprem bölgesinin inşa ve ihya sürecinde Bakanlık olarak 4 kırmızı çizgiden asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:
“İnşallah ‘Yerinde Dönüşüm’ ile dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeden, her bir aşamasını Bakanlığımızın denetleyeceği bir süreç yürüterek şehirlerimizi ihya edeceğiz. Vatandaşlarımızla el ele vererek 11 şehrimizde hayatı canlandıracak ve güvenli, hızlı bir inşa sürecini gerçekleştireceğiz.”
‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde Bakanlığın taviz vermeyeceği 4 kırmızı çizgisi şöyle:
1."Fay hatlarının, fay kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak.
2.Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek.
3.Dere yatakları asla imara açılmayacak.
4.Mimarlık-mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak."