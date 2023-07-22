https://sputniknews.com.tr/20230722/bakan-ozhaseki-yerinde-donusum-projemizin-5-gununde-basvuru-sayisi-80-bine-ulasti-1073850846.html

Bakan Özhaseki: 'Yerinde Dönüşüm' projemizin beşinci gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı

Bakan Özhaseki: 'Yerinde Dönüşüm' projemizin beşinci gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuru sayısısın 5 günde 80 bine ulaştığını açıkladı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T21:56+0300

2023-07-22T21:56+0300

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mehmet özhaseki

deprem

türkiye

depremzede

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin gördüğü ilgiye dair paylaşımda bulundu. Özhaseki paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz’da başlattığımız ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz, depremzede kardeşlerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. Beş gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması, projemizin; vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.'Kırmızı çizgimizden taviz vermeyeceğiz'Projeyle deprem bölgesinin inşa ve ihya sürecinde Bakanlık olarak 4 kırmızı çizgiden asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde Bakanlığın taviz vermeyeceği 4 kırmızı çizgisi şöyle:

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mehmet özhaseki, deprem, depremzede