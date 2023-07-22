Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

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ÖZEL HABER Türkiye 2 milyon turist kaybedebilir 2 dk 07:21

ÖZEL HABER 123 ülkede yasak olan bombayı, Ukrayna kullanmaya başladı 1 dk 07:38

ÖZEL HABER İngiltere bunu konuşuyor: Ukrayna kaybettiği topraklardan vazgeçmeli 2 dk 08:00

ÖZEL HABER ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: ABD finans sistemine isyan 2 dk 08:15

ÖZEL HABER Çin açıkladı: İlk kez 3 milyar metreküpü geçti 2 dk 09:00

ÖZEL HABER ABD uydusu ayda iki kez o köprünün fotoğrafını çekiyor 1 dk 09:39

ÖZEL HABER Van Gölü’nde kırmızı alarm: 100 milyon metreküp su çekildi 5 dk 10:22

ÖZEL HABER Zaharova: NATO, Avrupa savaşını başlatma kararı verdi 1 dk 10:44

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 11:00

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 114 dk 11:05

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ÖZEL HABER Ukrayna’dan paralı askerlere tehdit: Hapse atılırsınız 2 dk 13:15

ÖZEL HABER Ukrayna, ABD’nin zayıf noktasını açığa çıkardı 1 dk 13:35

ÖZEL HABER İngiltere Savunma Kurmay Başkanı Radakin: Rus tanklarını inceliyoruz 1 dk 13:54

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 14:00

ÖZEL HABER Japonya’dan Rus tahılına yoğun talep: Yüzde 509.7 arttı 1 dk 14:09

ÖZEL HABER ABD merkezli Forbes yazdı: Tek bir Rus tankı yetti 1 dk 14:25

ÖZEL HABER ABD Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Yıllarca sürecek 1 dk 14:45

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 16:00

ÖZEL HABER Rusya açıkladı, ABD’de fiyatlar arttı 1 dk 16:05

ÖZEL HABER Türkiye, Rusya’da 2’nci sıraya çıktı 1 dk 16:24

ÖZEL HABER Kiev nükleer terörizm yoluna mı girdi? 1 dk 16:48

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 17:00

ÖZEL HABER Van Gölü’nde kırmızı alarm: 100 milyon metreküp su çekildi 5 dk 17:04

ÖZEL HABER Eski BM müfettişi: Putin’in bir strateji uzmanı olduğu anlaşılmalı 1 dk 17:29

ÖZEL HABER Hindistan’ın ilk üçünde artık yeni bir ülke var 1 dk 17:47

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 18:00

ÖZEL HABER Çinli analist: NATO kritik hata yaptı 1 dk 18:13

ÖZEL HABER Rusya’nın dış borcu dip seviyeye indi 2 dk 18:23

ÖZEL HABER Rusya: Batı, Suriyelilerin ülkesine dönmesini engelliyor 2 dk 18:44

ÖZEL HABER ABD’li yazar Zayas: NATO dünya ve insanoğlunun güvenliğine tehdit 2 dk 19:00

ÖZEL HABER BM açıkladı: Tahıl anlaşmasından en büyük faydayı AB sağladı 2 dk 19:19

ÖZEL HABER O isme son bir yıl içinde ikinci kez suikast planlandı 2 dk 19:41

ÖZEL HABER Rusya, ABD’nin askeri biyolojik programlarını yürüten kişileri ifşa etti 2 dk 20:00

ÖZEL HABER Macaristan: Ukrayna’yı NATO’ya çağırmak dünya savaşı demek 2 dk 20:21

ÖZEL HABER Suudi Arabistanlı siyaset uzmanı Sputnik’e anlattı: Suriye sorununu da ele alacaklar 2 dk 20:45

ÖZEL HABER Suriyeli general Maksud, ABD’nin misket bombası planını anlattı 2 dk 21:11

ÖZEL HABER Türkiye’nin orman yangınları ile mücadele için kaç uçak ve helikopteri var? 3 dk 21:28

ÖZEL HABER Erdoğan soruya böyle yanıt verdi: Ağzın bal yesin 4 dk 21:49

ÖZEL HABER BM açıkladı: Tahıl anlaşmasından en büyük faydayı AB sağladı 2 dk 07:00

ÖZEL HABER Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Kireçci, Sputnik’e konuştu: Rusya’ya da önemli katkıları olur 7 dk 07:15

ÖZEL HABER Ukrayna’dan paralı askerlere tehdit: Hapse atılırsınız 2 dk 07:45

ÖZEL HABER Çin açıkladı: İlk kez 3 milyar metreküpü geçti 2 dk 08:00

ÖZEL HABER 123 ülkede yasak olan bombayı, Ukrayna kullanmaya başladı 1 dk 08:23

ÖZEL HABER ABD Başkan adayı Kennedy: Biden, Rusya ile bir kara savaşına hazırlık yaptı 1 dk 08:37

ÖZEL HABER ABD Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Yıllarca sürecek 1 dk 09:00

ÖZEL HABER ABD merkezli Forbes yazdı: Tek bir Rus tankı yetti 1 dk 09:22

ÖZEL HABER ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: ABD finans sistemine isyan 2 dk 09:40

ÖZEL HABER ABD uydusu ayda iki kez o köprünün fotoğrafını çekiyor 1 dk 10:00

ÖZEL HABER ABD’nin yeni hedefi Asya’daki o ülke 2 dk 10:17

ÖZEL HABER ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna’ya F-16’ları vermeyin 1 dk 10:43

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 11:00

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 115 dk 11:05

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 13:00

ÖZEL HABER ABD’li yazar Zayas: NATO dünya ve insanoğlunun güvenliğine tehdit 2 dk 13:05

ÖZEL HABER Biden’in danışmanı açıkladı: Açıkçası Ukrayna'yı silahsız bırakma niyetinde değiliz 1 dk 13:20

ÖZEL HABER Erdoğan soruya böyle yanıt verdi: Ağzın bal yesin 4 dk 13:38

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 14:00

ÖZEL HABER Eski BM müfettişi: Putin’in bir strateji uzmanı olduğu anlaşılmalı 1 dk 14:09

ÖZEL HABER Hindistan’ın ilk üçünde artık yeni bir ülke var 1 dk 14:21

ÖZEL HABER Japonya’dan Rus tahılına yoğun talep: Yüzde 509.7 arttı 1 dk 14:40

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GÜNDEM DIŞI Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 59 dk 16:01

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GÜNDEM DIŞI Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 59 dk 17:01

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 18:00

ÖZEL HABER Kiev nükleer terörizm yoluna mı girdi? 1 dk 18:01

ÖZEL HABER Macaristan: Ukrayna’yı NATO’ya çağırmak dünya savaşı demek 2 dk 18:11

ÖZEL HABER O isme son bir yıl içinde ikinci kez suikast planlandı 2 dk 18:30

HABERLER Haber Bülteni 11 dk 18:30

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