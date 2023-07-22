https://sputniknews.com.tr/20230722/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-ile-gorustu-1073854516.html
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T23:36+0300
2023-07-22T23:36+0300
2023-07-22T23:36+0300
türkiye
hakan fidan
iran
hüseyin emir abdullahiyan
hüseyin emir abdullahiyan
türkiye
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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Görüşmede, ikili ilişkiler ile kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatının harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı." ifadesine yer verildi.
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hakan fidan, iran, hüseyin emir abdullahiyan, hüseyin emir abdullahiyan, türkiye
hakan fidan, iran, hüseyin emir abdullahiyan, hüseyin emir abdullahiyan, türkiye
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Görüşmede, ikili ilişkiler ile kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatının harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı." ifadesine yer verildi.