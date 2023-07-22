https://sputniknews.com.tr/20230722/bafrada-ormanlik-alanlara-girilmesi-yasaklandi-1073851316.html
Bafra'da ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
Bafra'da ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi için 1 Temmuz - 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T22:10+0300
2023-07-22T22:10+0300
2023-07-22T22:10+0300
türkiye
bafra
samsun
orman
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/16/1073851161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e128b2dfc7f5286318637582d02b3acc.jpg
Yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerin artması, buna bağlı oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Temmuz ile 31 Ekim arasında ormanlık alanlara girişmesi ve piknik gibi etkinlikler yasaklandı. Bafra Orman işletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Altınkaya Barajı, Derbent Barajı ve mesire alanlarda "piknik ile ateş yakmak yasak" yazılı tabelalar koyarak denetim yapılacağını duyurdu.
türkiye
bafra
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/16/1073851161_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8a139b93c3a875a52e53a7d7f1d5747d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bafra, samsun, orman, orman yangını
bafra, samsun, orman, orman yangını
Bafra'da ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
Abone ol
Samsun'un Bafra ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi için 1 Temmuz - 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı.
Yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerin artması, buna bağlı oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Temmuz ile 31 Ekim arasında ormanlık alanlara girişmesi ve piknik gibi etkinlikler yasaklandı.
Bafra Orman işletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Altınkaya Barajı, Derbent Barajı ve mesire alanlarda "piknik ile ateş yakmak yasak" yazılı tabelalar koyarak denetim yapılacağını duyurdu.