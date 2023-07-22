https://sputniknews.com.tr/20230722/bafrada-ormanlik-alanlara-girilmesi-yasaklandi-1073851316.html

Bafra'da ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı

Bafra'da ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi için 1 Temmuz - 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

bafra

samsun

orman

orman yangını

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Yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerin artması, buna bağlı oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Temmuz ile 31 Ekim arasında ormanlık alanlara girişmesi ve piknik gibi etkinlikler yasaklandı. Bafra Orman işletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Altınkaya Barajı, Derbent Barajı ve mesire alanlarda "piknik ile ateş yakmak yasak" yazılı tabelalar koyarak denetim yapılacağını duyurdu.

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bafra, samsun, orman, orman yangını