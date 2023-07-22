https://sputniknews.com.tr/20230722/ak-parti-sozucu-omer-celik-din-hurriyetine-karsi-gerceklestirilen-bu-lanetli-eylem-nefret-sucudur-1073839101.html

AK Parti Sözücü Ömer Çelik: Din hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, nefret suçudur

AK Parti Sözücü Ömer Çelik: Din hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, nefret suçudur

AK Parti Sözücü Ömer Çelik, Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakılmasına ilişkin olarak, 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T13:09+0300

2023-07-22T13:09+0300

2023-07-22T13:09+0300

politika

ömer çelik

danimarka

kuran-ı kerim

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kuran yakılması hakkında açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz..." diyen Ömer Çelik, "Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.Ne olmuştu?İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.Polisin yoğun güvenlik tedbiri altında gerçekleştirilen gösteri, basın mensupları tarafından da takip edildi.Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230414/danimarka-buyukelcisi-disislerine-cagrildi-1069687437.html

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