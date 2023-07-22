https://sputniknews.com.tr/20230722/ak-parti-sozucu-omer-celik-din-hurriyetine-karsi-gerceklestirilen-bu-lanetli-eylem-nefret-sucudur-1073839101.html
AK Parti Sözücü Ömer Çelik: Din hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, nefret suçudur
AK Parti Sözücü Ömer Çelik: Din hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, nefret suçudur
AK Parti Sözücü Ömer Çelik, Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakılmasına ilişkin olarak, 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T13:09+0300
2023-07-22T13:09+0300
2023-07-22T13:09+0300
politika
ömer çelik
danimarka
kuran-ı kerim
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kuran yakılması hakkında açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz..." diyen Ömer Çelik, "Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.Ne olmuştu?İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.Polisin yoğun güvenlik tedbiri altında gerçekleştirilen gösteri, basın mensupları tarafından da takip edildi.Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230414/danimarka-buyukelcisi-disislerine-cagrildi-1069687437.html
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ömer çelik, danimarka, kuran-ı kerim
ömer çelik, danimarka, kuran-ı kerim
AK Parti Sözücü Ömer Çelik: Din hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, nefret suçudur
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AK Parti Sözücü Ömer Çelik, Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakılmasına ilişkin olarak,
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kuran yakılması hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz..." diyen Ömer Çelik, "Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Ne olmuştu?
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.
Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.
Polisin yoğun güvenlik tedbiri altında gerçekleştirilen gösteri, basın mensupları tarafından da takip edildi.
Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.