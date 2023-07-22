https://sputniknews.com.tr/20230722/adalet-bakani-tunctan-huda-par-adana-il-baskanligindaki-bicakli-saldiriya-iliskin-aciklama-1073855060.html

Adalet Bakanı Tunç'tan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturmanın devam ettiğini... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T23:56+0300

2023-07-22T23:56+0300

2023-07-22T23:56+0300

türkiye

yılmaz tunç

hüda-par

hüda-par

ali yerlikaya

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Adalet Bakanı Tunç, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamasında,Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişgin'e il binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.Saldırı sonucu hayatını kaybeden Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan Demir'e acil şifalar dileyen Tunç, "Saldırıyla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında, şüpheli A.S. tarafından bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı..Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa, hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'e ise Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadesini kullandı.Valilikten açıklamaSaldırıya ilişkin Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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