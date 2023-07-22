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Adalet Bakanı Tunç'tan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturmanın devam ettiğini... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Tunç, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamasında,Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişgin'e il binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.Saldırı sonucu hayatını kaybeden Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan Demir'e acil şifalar dileyen Tunç, "Saldırıyla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında, şüpheli A.S. tarafından bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı..Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa, hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'e ise Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadesini kullandı.Valilikten açıklamaSaldırıya ilişkin Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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yılmaz tunç, hüda-par, hüda-par, ali yerlikaya
yılmaz tunç, hüda-par, hüda-par, ali yerlikaya

Adalet Bakanı Tunç'tan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

23:56 22.07.2023
© İHAAdana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir parti binası önünde bıçaklandı.
Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir parti binası önünde bıçaklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2023
© İHA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Tunç, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamasında,
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişgin'e il binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.
Saldırı sonucu hayatını kaybeden Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan Demir'e acil şifalar dileyen Tunç, "Saldırıyla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.
Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında, şüpheli A.S. tarafından bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı..
Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa, hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'e ise Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Valilikten açıklama

Saldırıya ilişkin Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana doğumlu A.S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e de acil şifalar diliyoruz."
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