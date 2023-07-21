Yeşil sahalara veda eden hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da görev yapacak

Rusya Futbol Federasyonu, hakem tartışmalarının önüne geçmek için Uzman Hakem Kurulu'na uluslararası arenada en üst düzeyde görev yapmış hakemleri dahil etti.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır ile eski ünlü Sırp hakem Milorad Mazic, yeni sezonda Uzman Hakem Kurulu'nda karar merciinde bulunacak. Çakır ve Mazic, tartışmalı pozisyonlar hakkında yorumlarda bulunacak.



46 yaşındaki Çakır, Haziran 2011'de UEFA Elit Hakem Kategorisi'ne yükseltilmişti.



Çakır, 6 Haziran 2015'te Juventus ve Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde, ayrıca Dünya Kupası müsabakalarında görev yapmıştı.