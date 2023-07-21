https://sputniknews.com.tr/20230721/turkiye-yunanistana-2-yangin-sondurme-ucagi-ve-1-helikopter-gonderecek-1073827792.html

Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderecek

Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderecek

Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

doğu akdeniz

avrupa

yunanistan

söndürme

yangın söndürme

recep tayyip erdoğan

tarım ve orman bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak.

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Sputnik Türkiye

türkiye, doğu akdeniz, avrupa, yunanistan, söndürme, yangın söndürme, recep tayyip erdoğan, tarım ve orman bakanlığı