https://sputniknews.com.tr/20230721/turkiye-yunanistana-2-yangin-sondurme-ucagi-ve-1-helikopter-gonderecek-1073827792.html
Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderecek
Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderecek
Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T22:05+0300
2023-07-21T22:05+0300
2023-07-21T22:05+0300
türkiye
türkiye
doğu akdeniz
avrupa
yunanistan
söndürme
yangın söndürme
recep tayyip erdoğan
tarım ve orman bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, doğu akdeniz, avrupa, yunanistan, söndürme, yangın söndürme, recep tayyip erdoğan, tarım ve orman bakanlığı
türkiye, doğu akdeniz, avrupa, yunanistan, söndürme, yangın söndürme, recep tayyip erdoğan, tarım ve orman bakanlığı
Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderecek
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Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek.
Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak.