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Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderecek
Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderecek
Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
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tarım ve orman bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak.
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türkiye, doğu akdeniz, avrupa, yunanistan, söndürme, yangın söndürme, recep tayyip erdoğan, tarım ve orman bakanlığı
türkiye, doğu akdeniz, avrupa, yunanistan, söndürme, yangın söndürme, recep tayyip erdoğan, tarım ve orman bakanlığı

Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter gönderecek

22:05 21.07.2023
© İHA / DIMITRIS ALEXOUDISYunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı
Yunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© İHA / DIMITRIS ALEXOUDIS
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Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek.
Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak.
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