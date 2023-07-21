https://sputniknews.com.tr/20230721/tdk-sosyal-medyada-cikan-elestiri-ve-oneriler-dikkate-alinmis-ve-gerekli-incelemeler-baslatilmistir-1073800391.html

TDK: Sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır

TDK: Sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır

Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe sözlüğe eklediği 'Türkiyeli' kelimesi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T12:07+0300

2023-07-21T12:07+0300

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türkiye

türk dil kurumu (tdk)

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Türkçe sözlüğe eklenen 'Türkiyeli' kelimesi nedeniyle gündem olan Türk Dil Kurumu (TDK) konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kelime çalışmalarının 2019'da başladığı, mevcut halinin ise 2023 itibarıyla yayınlandığı belirtildi.Açıklamada, şöyle denildi:Ne olmuştu?TDK, Türkçe sözlüğünde bazı güncellemelere imza atmıştı. Bu düzenlemelerle birlikte kurum, 'Türkiyeli' kelimesi için 'Türkiye’de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse' tanımını uygun görmüştü.Yeni kelime ve tanım, sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Hem sözcük hem de tanım, tepkilerin ardından kısa süre içinde kaldırıldı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

türk dil kurumu (tdk)