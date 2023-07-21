https://sputniknews.com.tr/20230721/tdk-sosyal-medyada-cikan-elestiri-ve-oneriler-dikkate-alinmis-ve-gerekli-incelemeler-baslatilmistir-1073800391.html
TDK: Sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır
TDK: Sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır
Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe sözlüğe eklediği 'Türkiyeli' kelimesi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T12:07+0300
2023-07-21T12:07+0300
2023-07-21T12:07+0300
türkiye
türk dil kurumu (tdk)
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Türkçe sözlüğe eklenen 'Türkiyeli' kelimesi nedeniyle gündem olan Türk Dil Kurumu (TDK) konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kelime çalışmalarının 2019'da başladığı, mevcut halinin ise 2023 itibarıyla yayınlandığı belirtildi.Açıklamada, şöyle denildi:Ne olmuştu?TDK, Türkçe sözlüğünde bazı güncellemelere imza atmıştı. Bu düzenlemelerle birlikte kurum, 'Türkiyeli' kelimesi için 'Türkiye’de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse' tanımını uygun görmüştü.Yeni kelime ve tanım, sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Hem sözcük hem de tanım, tepkilerin ardından kısa süre içinde kaldırıldı.
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türk dil kurumu (tdk)
TDK: Sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır
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Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe sözlüğe eklediği 'Türkiyeli' kelimesi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.
Türkçe sözlüğe eklenen 'Türkiyeli' kelimesi nedeniyle gündem olan Türk Dil Kurumu (TDK) konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, kelime çalışmalarının 2019'da başladığı, mevcut halinin ise 2023 itibarıyla yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
''Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.''
Ne olmuştu?
TDK, Türkçe sözlüğünde bazı güncellemelere imza atmıştı. Bu düzenlemelerle birlikte kurum, 'Türkiyeli' kelimesi için 'Türkiye’de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse' tanımını uygun görmüştü.
Yeni kelime ve tanım, sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Hem sözcük hem de tanım, tepkilerin ardından kısa süre içinde kaldırıldı.