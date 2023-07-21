https://sputniknews.com.tr/20230721/son-kullanma-tarihi-gecen-urunleri-satisa-sundular-1073800007.html

Son kullanma tarihi geçen ürünleri satışa sundular

Son kullanma tarihi geçen ürünleri satışa sundular

Mersin'de zabıta ekipleri, bir markette yaptığı denetimlerde birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T11:55+0300

2023-07-21T11:55+0300

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türkiye

mersin

son kullanma tarihi

satış

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Mersin'de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi. Güvenevler Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerindeki son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri hakkında yasal işlem başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230531/bozuk-etleri-camasir-suyu-ile-yikayip-musterilere-yedirdiler-1071848849.html

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