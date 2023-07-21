https://sputniknews.com.tr/20230721/son-kullanma-tarihi-gecen-urunleri-satisa-sundular-1073800007.html
Son kullanma tarihi geçen ürünleri satışa sundular
Son kullanma tarihi geçen ürünleri satışa sundular
Mersin'de zabıta ekipleri, bir markette yaptığı denetimlerde birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T11:55+0300
2023-07-21T11:55+0300
2023-07-21T11:55+0300
türkiye
mersin
son kullanma tarihi
satış
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Mersin'de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi. Güvenevler Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerindeki son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri hakkında yasal işlem başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/bozuk-etleri-camasir-suyu-ile-yikayip-musterilere-yedirdiler-1071848849.html
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mersin, son kullanma tarihi, satış
mersin, son kullanma tarihi, satış
Son kullanma tarihi geçen ürünleri satışa sundular
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Mersin'de zabıta ekipleri, bir markette yaptığı denetimlerde birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını tehlikeye atan iş yeri hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha edildi.
Mersin'de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi.
Güvenevler Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerindeki son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri hakkında yasal işlem başlattı.