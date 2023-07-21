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Son kullanma tarihi geçen ürünleri satışa sundular
Son kullanma tarihi geçen ürünleri satışa sundular
Mersin'de zabıta ekipleri, bir markette yaptığı denetimlerde birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
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Mersin'de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi. Güvenevler Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerindeki son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri hakkında yasal işlem başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/bozuk-etleri-camasir-suyu-ile-yikayip-musterilere-yedirdiler-1071848849.html
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mersin, son kullanma tarihi, satış
mersin, son kullanma tarihi, satış

Son kullanma tarihi geçen ürünleri satışa sundular

11:55 21.07.2023
© İHAZabıta
Zabıta - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© İHA
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Mersin'de zabıta ekipleri, bir markette yaptığı denetimlerde birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını tehlikeye atan iş yeri hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha edildi.
Mersin'de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi.
Güvenevler Mahallesi’nde faaliyet gösteren iş yerindeki son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri hakkında yasal işlem başlattı.
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