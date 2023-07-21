https://sputniknews.com.tr/20230721/sezen-aksu-7-yil-suren-davayi-kaybetti-1073799739.html

Sezen Aksu, 7 yıl süren davayı kaybetti

Sezen Aksu, 7 yıl süren davayı kaybetti

Sanatçı Sezen Aksu’nun resmi Youtube kanalındaki video-müzikleri 'embed kod' yöntemiyle kendi sitesinde paylaşan DüğünBuketi’ne açılan dava sonuçlandı. Sezen... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T11:48+0300

2023-07-21T11:48+0300

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türkiye

sezen aksu

telif

telif hakkı

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Yenigün'den Mina Tetik'in aktardığına göre; DüğünBuketi CEO’su Bilgehan Yılmaz, 7 yıldır süren davayı kazandıklarını açıkladı.Yılmaz “2019’un En İyi Düğün Şarkıları” adlı blog yazısında Sezen Aksu’nun resmi Youtube hesabındaki videonun 'embed' (gömmek) yöntemiyle sitede kullanılması sebebiyle Sezen Aksu’nun prodüksiyon şirketi tarafından DüğünBuketi’ne dava açıldığını ifade etti. Embed yönteminin şarkı dinlenildiğinde Sezen Aksu’nun para kazandığını belirten Yılmaz, bu yöntemle yapılan paylaşımlarda herhangi bir telif kısıtlaması bulunmadığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230708/saplantili-hayrandan-sezen-aksunun-evine-saldiri-1073303873.html

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sezen aksu, telif, telif hakkı