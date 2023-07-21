https://sputniknews.com.tr/20230721/sezen-aksu-7-yil-suren-davayi-kaybetti-1073799739.html
Sezen Aksu, 7 yıl süren davayı kaybetti
Sezen Aksu, 7 yıl süren davayı kaybetti
Sanatçı Sezen Aksu’nun resmi Youtube kanalındaki video-müzikleri 'embed kod' yöntemiyle kendi sitesinde paylaşan DüğünBuketi’ne açılan dava sonuçlandı. Sezen... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T11:48+0300
2023-07-21T11:48+0300
2023-07-21T11:48+0300
türkiye
sezen aksu
telif
telif hakkı
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Yenigün'den Mina Tetik'in aktardığına göre; DüğünBuketi CEO’su Bilgehan Yılmaz, 7 yıldır süren davayı kazandıklarını açıkladı.Yılmaz “2019’un En İyi Düğün Şarkıları” adlı blog yazısında Sezen Aksu’nun resmi Youtube hesabındaki videonun 'embed' (gömmek) yöntemiyle sitede kullanılması sebebiyle Sezen Aksu’nun prodüksiyon şirketi tarafından DüğünBuketi’ne dava açıldığını ifade etti. Embed yönteminin şarkı dinlenildiğinde Sezen Aksu’nun para kazandığını belirten Yılmaz, bu yöntemle yapılan paylaşımlarda herhangi bir telif kısıtlaması bulunmadığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230708/saplantili-hayrandan-sezen-aksunun-evine-saldiri-1073303873.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
sezen aksu, telif, telif hakkı
sezen aksu, telif, telif hakkı
Sezen Aksu, 7 yıl süren davayı kaybetti
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Sanatçı Sezen Aksu’nun resmi Youtube kanalındaki video-müzikleri 'embed kod' yöntemiyle kendi sitesinde paylaşan DüğünBuketi’ne açılan dava sonuçlandı. Sezen Aksu, davayı kaybetti.
Yenigün'den Mina Tetik'in aktardığına
göre; DüğünBuketi CEO’su Bilgehan Yılmaz,
7 yıldır süren davayı kazandıklarını açıkladı.
Yılmaz “2019’un En İyi Düğün Şarkıları” adlı blog yazısında Sezen Aksu’nun resmi Youtube hesabındaki videonun 'embed' (gömmek) yöntemiyle sitede kullanılması sebebiyle Sezen Aksu’nun prodüksiyon şirketi tarafından DüğünBuketi’ne dava açıldığını ifade etti. Embed yönteminin şarkı dinlenildiğinde Sezen Aksu’nun para kazandığını belirten Yılmaz, bu yöntemle yapılan paylaşımlarda herhangi bir telif kısıtlaması bulunmadığını söyledi.