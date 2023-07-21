https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-merkez-bankasindan-faiz-artirimi-1073809550.html
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı kararı
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı kararı
Rusya Merkez Bankası politika faizinde beklentilerin ötesinde bir artışa imza attı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T13:53+0300
2023-07-21T13:53+0300
2023-07-21T13:54+0300
dünya
rusya
ekonomi
faiz
enflasyon
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Rusya Merkez Bankası Cuma günü kilit faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 8.5'e yükseltti ve borçlanma maliyetini yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, enflasyonu 2024'te yüzde 4'e yakın tutmak ve daha sonrasında istikrara kavuşturmak için sonraki toplantılarında daha fazla faiz artırımı olasılığını açık tutuyor" ifadelerine yer verildi.
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rusya, ekonomi, faiz, enflasyon
rusya, ekonomi, faiz, enflasyon
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı kararı
13:53 21.07.2023 (güncellendi: 13:54 21.07.2023) Abone ol
Rusya Merkez Bankası politika faizinde beklentilerin ötesinde bir artışa imza attı.
Rusya Merkez Bankası Cuma günü kilit faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 8.5'e yükseltti ve borçlanma maliyetini yükseltti.
Bankadan yapılan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, enflasyonu 2024'te yüzde 4'e yakın tutmak ve daha sonrasında istikrara kavuşturmak için sonraki toplantılarında daha fazla faiz artırımı olasılığını açık tutuyor" ifadelerine yer verildi.