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Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı kararı
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı kararı
Rusya Merkez Bankası politika faizinde beklentilerin ötesinde bir artışa imza attı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T13:53+0300
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Rusya Merkez Bankası Cuma günü kilit faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 8.5'e yükseltti ve borçlanma maliyetini yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, enflasyonu 2024'te yüzde 4'e yakın tutmak ve daha sonrasında istikrara kavuşturmak için sonraki toplantılarında daha fazla faiz artırımı olasılığını açık tutuyor" ifadelerine yer verildi.
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rusya, ekonomi, faiz, enflasyon
rusya, ekonomi, faiz, enflasyon

Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı kararı

13:53 21.07.2023 (güncellendi: 13:54 21.07.2023)
© AFP 2023 / NATALIA KOLESNIKOVARusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / NATALIA KOLESNIKOVA
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Rusya Merkez Bankası politika faizinde beklentilerin ötesinde bir artışa imza attı.
Rusya Merkez Bankası Cuma günü kilit faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 8.5'e yükseltti ve borçlanma maliyetini yükseltti.
Bankadan yapılan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, enflasyonu 2024'te yüzde 4'e yakın tutmak ve daha sonrasında istikrara kavuşturmak için sonraki toplantılarında daha fazla faiz artırımı olasılığını açık tutuyor" ifadelerine yer verildi.
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