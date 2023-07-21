https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-donanmasi-ukraynanin-saldiri-icin-hazirlik-yaptigi-tesisleri-vurdu-1073821078.html

Rusya Donanması, Ukrayna'nın saldırı için hazırlık yaptığı tesisleri vurdu

Rusya Donanması, Ukrayna'nın saldırı için hazırlık yaptığı tesisleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılar için hazırlık yaptığı tesislerin gece saatlerinde Rus donanma güçleri tarafından vurulduğunu... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T16:55+0300

2023-07-21T16:55+0300

2023-07-21T16:55+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

donanma

saldırı

bradley

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073821203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b4e922353977f3f530dab0740e60e98.jpg

Bakanlık, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'ya karşı SİHA'ların kullanılacağı terör saldırıları için hazırlık yapılan tesisleri deniz bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla bir kez daha vurdu" ifadelerini kullandı.Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurgulayan bakanlık, düzenlenen atışların amacına ulaştığının altını çizdi.Bakanlık, son 24 saat içinde Donetsk, Krasnıy Liman ve Zaporojye yönlerinde Ukrayna ordusunun planladığı 13 saldırının akamete uğratıldığını bildirdi.Bakanlığın verilerine göre Donetsk yönünde yaklaşık 185, Krasnıy Liman yönünde 100'den fazla, Zaporojye ve Güney Donetsk yönlerinde ise 175'ten fazla Ukrayna askeri öldürüldü. Kupyansk yönünde yaklaşık 30 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirilirken Herson yönünde bu rakam yaklaşık 35 olarak kayıtlara geçti.ABD medyası: Ukrayna'da 12 Bradley yok edildiÖte yandan ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Ukrayna’da 12 Bradley tipi savaş aracının yok edildiğini yazdı. Ukrayna ordusunun kayıplarını izleyen Hollanda’nın Oryx projesi, yaklaşık 20 Bradley’in de hasar aldığını belirtti.Ukrayna’da hasar gören ABD yapımı Bradley’lerin büyük kısmının tamir edilerek savaş alanına döndüğü, bir kısmın da daha ciddi onarım için Polonya’ya gönderildiği ifade edilen haberde, teçhizat kayıplarının beklendik olduğu ve Ukrayna komutasını şaşırtmadığı kaydedildi.The New York Times da Ukrayna ordusunun kullandığı askeri teçhizatın yüzde 20’sinin taarruzun ilk iki haftasında hasar gördüğünü veya yok edildiğini yazdı. Sonraki haftalarda kayıp oranının yüzde 10’a düştüğü belirtildi. Kayıp oranındaki düşüş, Ukrayna ordusunun taktik değişikliğiyle açıklandı. Ukrayna ordusunun, mayın tarlaları üzerinden saldırılar yerine topları ve uzun menzilli füzeleri kullanmaya odaklandığı kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna’da 12 adet Bradley aracının yok edildiğini duyurmuştu.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donanma, saldırı, bradley, abd