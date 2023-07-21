https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-donanmasi-ukraynanin-saldiri-icin-hazirlik-yaptigi-tesisleri-vurdu-1073821078.html
Rusya Donanması, Ukrayna'nın saldırı için hazırlık yaptığı tesisleri vurdu
Rusya Donanması, Ukrayna'nın saldırı için hazırlık yaptığı tesisleri vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılar için hazırlık yaptığı tesislerin gece saatlerinde Rus donanma güçleri tarafından vurulduğunu... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T16:55+0300
2023-07-21T16:55+0300
2023-07-21T16:55+0300
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Bakanlık, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'ya karşı SİHA'ların kullanılacağı terör saldırıları için hazırlık yapılan tesisleri deniz bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla bir kez daha vurdu" ifadelerini kullandı.Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurgulayan bakanlık, düzenlenen atışların amacına ulaştığının altını çizdi.Bakanlık, son 24 saat içinde Donetsk, Krasnıy Liman ve Zaporojye yönlerinde Ukrayna ordusunun planladığı 13 saldırının akamete uğratıldığını bildirdi.Bakanlığın verilerine göre Donetsk yönünde yaklaşık 185, Krasnıy Liman yönünde 100'den fazla, Zaporojye ve Güney Donetsk yönlerinde ise 175'ten fazla Ukrayna askeri öldürüldü. Kupyansk yönünde yaklaşık 30 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirilirken Herson yönünde bu rakam yaklaşık 35 olarak kayıtlara geçti.ABD medyası: Ukrayna'da 12 Bradley yok edildiÖte yandan ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Ukrayna’da 12 Bradley tipi savaş aracının yok edildiğini yazdı. Ukrayna ordusunun kayıplarını izleyen Hollanda’nın Oryx projesi, yaklaşık 20 Bradley’in de hasar aldığını belirtti.Ukrayna’da hasar gören ABD yapımı Bradley’lerin büyük kısmının tamir edilerek savaş alanına döndüğü, bir kısmın da daha ciddi onarım için Polonya’ya gönderildiği ifade edilen haberde, teçhizat kayıplarının beklendik olduğu ve Ukrayna komutasını şaşırtmadığı kaydedildi.The New York Times da Ukrayna ordusunun kullandığı askeri teçhizatın yüzde 20’sinin taarruzun ilk iki haftasında hasar gördüğünü veya yok edildiğini yazdı. Sonraki haftalarda kayıp oranının yüzde 10’a düştüğü belirtildi. Kayıp oranındaki düşüş, Ukrayna ordusunun taktik değişikliğiyle açıklandı. Ukrayna ordusunun, mayın tarlaları üzerinden saldırılar yerine topları ve uzun menzilli füzeleri kullanmaya odaklandığı kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna’da 12 adet Bradley aracının yok edildiğini duyurmuştu.
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rusya, ukrayna, donanma, saldırı, bradley, abd
rusya, ukrayna, donanma, saldırı, bradley, abd
Rusya Donanması, Ukrayna'nın saldırı için hazırlık yaptığı tesisleri vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılar için hazırlık yaptığı tesislerin gece saatlerinde Rus donanma güçleri tarafından vurulduğunu belirtti.
Bakanlık, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'ya karşı SİHA'ların kullanılacağı terör saldırıları için hazırlık yapılan tesisleri deniz bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla bir kez daha vurdu" ifadelerini kullandı.
Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurgulayan bakanlık, düzenlenen atışların amacına ulaştığının altını çizdi.
Bakanlık, son 24 saat içinde Donetsk, Krasnıy Liman ve Zaporojye yönlerinde Ukrayna ordusunun planladığı 13 saldırının akamete uğratıldığını bildirdi.
Bakanlığın verilerine göre Donetsk yönünde yaklaşık 185, Krasnıy Liman yönünde 100'den fazla, Zaporojye ve Güney Donetsk yönlerinde ise 175'ten fazla Ukrayna askeri öldürüldü. Kupyansk yönünde yaklaşık 30 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirilirken Herson yönünde bu rakam yaklaşık 35 olarak kayıtlara geçti.
ABD medyası: Ukrayna'da 12 Bradley yok edildi
Öte yandan ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Ukrayna’da 12 Bradley tipi savaş aracının yok edildiğini yazdı. Ukrayna ordusunun kayıplarını izleyen Hollanda’nın Oryx projesi, yaklaşık 20 Bradley’in de hasar aldığını belirtti.
Ukrayna’da hasar gören ABD yapımı Bradley’lerin büyük kısmının tamir edilerek savaş alanına döndüğü, bir kısmın da daha ciddi onarım için Polonya’ya gönderildiği ifade edilen haberde, teçhizat kayıplarının beklendik olduğu ve Ukrayna komutasını şaşırtmadığı kaydedildi.
The New York Times da Ukrayna ordusunun kullandığı askeri teçhizatın yüzde 20’sinin taarruzun ilk iki haftasında hasar gördüğünü veya yok edildiğini yazdı. Sonraki haftalarda kayıp oranının yüzde 10’a düştüğü belirtildi. Kayıp oranındaki düşüş, Ukrayna ordusunun taktik değişikliğiyle açıklandı. Ukrayna ordusunun, mayın tarlaları üzerinden saldırılar yerine topları ve uzun menzilli füzeleri kullanmaya odaklandığı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna’da 12 adet Bradley aracının yok edildiğini duyurmuştu.