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https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-donanmasi-karadenizin-bir-kisminin-izole-edildigi-bir-tatbikat-gerceklestirdi-1073798241.html
Rusya Donanması, Karadeniz'in bir kısmının izole edildiği bir tatbikat gerçekleştirdi
Rusya Donanması, Karadeniz'in bir kısmının izole edildiği bir tatbikat gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, donanma güçlerinin, Karadeniz’de gemilerin geçişine geçici olarak kapatılan belli bir alanını izole etme ve bu uygulamayı ihlal eden... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T11:31+0300
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rusya donanması
karadeniz
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, savaş gemilerinin, Karadeniz’in kuzeybatısında bir tatbikat gerçekleştirildiğini ve söz konusu tatbikat sırasında Karadeniz’deki belli bir alanın gemi geçişlerine kapatılması halinde bu alanın izole edilmesi ve buna uymayan olası bir geminin alıkonulması senaryosunun çalışıldığını kaydetti.Tatbikat sırasında İvanovets savaş gemisinin, hedef gemiyi seyir füzeleri ile vurduğu belirtildi.Söz konusu tatbikatın düzenlenmesi, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesini izliyor. Anlaşmadan çekilmesi ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna limanlarına doğru ilerleyen her geminin potansiyel birer askeri kargo gemisi sayılacağını duyurmuştu.Ayrıca Rusya, tahıl anlaşmasından çekilmesiyle Karadeniz’de tahıl gemilerinin güvenli bir biçimde ilerleyebilmesi adına vermiş olduğu garantiyi de geri çekti.Ukrayna’nın limanları Karadeniz’in kuzeybatı kısmında yer alıyor.Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının bir sebebi, anlaşmanın kendi tahılıyla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olmasıydı.İstanbul’da imzalanan paket anlaşma, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını içerdiği gibi Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rusya’nın aylar boyu yaptığı uyarılara karşın bu kısıtlamalar kaldırılmadı.Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yapıyordu.
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rusya, rusya donanması, karadeniz, tatbikat
rusya, rusya donanması, karadeniz, tatbikat

Rusya Donanması, Karadeniz'in bir kısmının izole edildiği bir tatbikat gerçekleştirdi

11:31 21.07.2023
© Sputnik / Павел Львов / Multimedya arşivine gidinRusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni
Rusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© Sputnik / Павел Львов
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Rusya Savunma Bakanlığı, donanma güçlerinin, Karadeniz’de gemilerin geçişine geçici olarak kapatılan belli bir alanını izole etme ve bu uygulamayı ihlal eden geminin alıkonulmasını içeren bir tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, savaş gemilerinin, Karadeniz’in kuzeybatısında bir tatbikat gerçekleştirildiğini ve söz konusu tatbikat sırasında Karadeniz’deki belli bir alanın gemi geçişlerine kapatılması halinde bu alanın izole edilmesi ve buna uymayan olası bir geminin alıkonulması senaryosunun çalışıldığını kaydetti.
Tatbikat sırasında İvanovets savaş gemisinin, hedef gemiyi seyir füzeleri ile vurduğu belirtildi.
Söz konusu tatbikatın düzenlenmesi, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesini izliyor. Anlaşmadan çekilmesi ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna limanlarına doğru ilerleyen her geminin potansiyel birer askeri kargo gemisi sayılacağını duyurmuştu.
Ayrıca Rusya, tahıl anlaşmasından çekilmesiyle Karadeniz’de tahıl gemilerinin güvenli bir biçimde ilerleyebilmesi adına vermiş olduğu garantiyi de geri çekti.
Ukrayna’nın limanları Karadeniz’in kuzeybatı kısmında yer alıyor.
Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının bir sebebi, anlaşmanın kendi tahılıyla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olmasıydı.
İstanbul’da imzalanan paket anlaşma, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını içerdiği gibi Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rusya’nın aylar boyu yaptığı uyarılara karşın bu kısıtlamalar kaldırılmadı.
Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yapıyordu.
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