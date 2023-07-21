https://sputniknews.com.tr/20230721/rus-senator-puskov-ab-turkiyenin-birlige-uye-olmayacagini-acikca-ortaya-koydu-1073823680.html

Rus Senatör Puşkov: AB, Türkiye’nin birliğe üye olmayacağını açıkça ortaya koydu

Rus Senatör Puşkov: AB, Türkiye’nin birliğe üye olmayacağını açıkça ortaya koydu

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin Türkiye’nin üyeliğiyle ilgili açıklamalarının... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T18:53+0300

2023-07-21T18:53+0300

2023-07-21T18:53+0300

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Senatör Puşkov, Telegram paylaşımında, “Avrupa Birliği, Türkiye’nin 2024’te AB üyesi olmayacağını açıkladı. Sanırım, sadece 2024’le sınırlı kalınmayacak. Vize muafiyetini bile alamayacak. Kriterlere uygun değilmiş. Burada kuşkuya yer yok: Bu, Türkiye’den çok Erdoğan’a net cevaptır” diye yazdı.Bu cevabın, Avrupa Birliği’nin Erdoğan tutumuyla ilgili mesaj içerdiğini belirten Puşkov, “Erdoğan, cumhurbaşkanı olduğu sürece Türkiye’nin AB yolunun tıkandığını güvenle tahmin edebiliriz. Gerçi büyük ihtimalle Erdoğan’dan sonra da öyle olacak. Bu, Ankara için çok vektörlü dış politikasının verdiği fırsatlara değer vermek için bir sebep daha. Türkiye, AB’nin bir parçası olursa dünya arenasında kendi yüzüne sahip olma fırsatından mahrum olacak” ifadesini kullandı.AB Komisyonu’nun dış ilişkilerden sorumlu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye’nin 2024’te AB üyesi olmayacağını dile getirmişti. Stano, birliğin Türkiye’ye vize muafiyeti vermeye de hazır olmadığını kaydetmişti.

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