https://sputniknews.com.tr/20230721/rus-disisleri-odessada-hasar-goren-baskonsolosluk-icin-cinle-temas-halindeyiz-1073823793.html

Rus Dışişleri: Odessa’da hasar gören başkonsolosluk için Çin’le temas halindeyiz

Rus Dışişleri: Odessa’da hasar gören başkonsolosluk için Çin’le temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Odessa Başkonsolosluğu binasına zarar verildiği yönündeki enformasyon bağlamında, Moskova ve Pekin’in yakın işbirliğini... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T18:58+0300

2023-07-21T18:58+0300

2023-07-21T18:58+0300

rusya

ukrayna krizi

çin

odessa

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz’da Çin’in Odessa Başkonsolosluğu binasının uğradığı zarara ilişkin haber bağlamında, Çin’in Moskova Büyükelçiliği’ne Rusya’nın özel askeri harekâtının seyri hakkında gerekli açıklamalarda bulundu. Çinli ortaklarla tüm iletişim kanallarının sorunsuz çalıştığı kaydedildi. İlgili tüm konularda, Moskova ve Pekin arasında yakın işbirliğini sürdürme kararı alındı” ifadesine yer verildi.Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Odessa’ya füze saldırısında Çin’in Odessa Başkonsolosluğu binasında hasar oluştuğunu duyurmuştu. Çin, Ukrayna’daki personel ve kuruluşlarını korumak için gereken tedbirlerin alınacağını kaydetmişti.

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