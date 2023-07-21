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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230721/rus-disisleri-odessada-hasar-goren-baskonsolosluk-icin-cinle-temas-halindeyiz-1073823793.html
Rus Dışişleri: Odessa’da hasar gören başkonsolosluk için Çin’le temas halindeyiz
Rus Dışişleri: Odessa’da hasar gören başkonsolosluk için Çin’le temas halindeyiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Odessa Başkonsolosluğu binasına zarar verildiği yönündeki enformasyon bağlamında, Moskova ve Pekin’in yakın işbirliğini... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T18:58+0300
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rusya
ukrayna krizi
çin
odessa
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz’da Çin’in Odessa Başkonsolosluğu binasının uğradığı zarara ilişkin haber bağlamında, Çin’in Moskova Büyükelçiliği’ne Rusya’nın özel askeri harekâtının seyri hakkında gerekli açıklamalarda bulundu. Çinli ortaklarla tüm iletişim kanallarının sorunsuz çalıştığı kaydedildi. İlgili tüm konularda, Moskova ve Pekin arasında yakın işbirliğini sürdürme kararı alındı” ifadesine yer verildi.Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Odessa’ya füze saldırısında Çin’in Odessa Başkonsolosluğu binasında hasar oluştuğunu duyurmuştu. Çin, Ukrayna’daki personel ve kuruluşlarını korumak için gereken tedbirlerin alınacağını kaydetmişti.
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Rus Dışişleri: Odessa’da hasar gören başkonsolosluk için Çin’le temas halindeyiz

18:58 21.07.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Odessa Başkonsolosluğu binasına zarar verildiği yönündeki enformasyon bağlamında, Moskova ve Pekin’in yakın işbirliğini sürdürme kararı aldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz’da Çin’in Odessa Başkonsolosluğu binasının uğradığı zarara ilişkin haber bağlamında, Çin’in Moskova Büyükelçiliği’ne Rusya’nın özel askeri harekâtının seyri hakkında gerekli açıklamalarda bulundu. Çinli ortaklarla tüm iletişim kanallarının sorunsuz çalıştığı kaydedildi. İlgili tüm konularda, Moskova ve Pekin arasında yakın işbirliğini sürdürme kararı alındı” ifadesine yer verildi.
Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Odessa’ya füze saldırısında Çin’in Odessa Başkonsolosluğu binasında hasar oluştuğunu duyurmuştu. Çin, Ukrayna’daki personel ve kuruluşlarını korumak için gereken tedbirlerin alınacağını kaydetmişti.
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