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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230721/prof-tosun-secimde-yenilgi-gormuyorum-diyen-kilicdaroglunu-izleyenler-duygusal-yikim-yasiyor-1073826248.html
Prof. Tosun: 'Seçimde yenilgi görmüyorum' diyen Kılıçdaroğlu’nu izleyenler duygusal yıkım yaşıyor
Prof. Tosun: 'Seçimde yenilgi görmüyorum' diyen Kılıçdaroğlu’nu izleyenler duygusal yıkım yaşıyor
Prof. Dr. Tanju Tosun, “Kılıçdaroğlu’nun duygu siyaseti dışında açıklayabileceği rasyonel ekonomik politika da kalmadı. Kılıçdaroğlu’nun akşamki konuşmasında... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun röportajı sonrası gelen tepkileri, siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.Prof. Tanju Tosun’un açıklamalarından satırbaşları:Yıkımı başaramama duygusu üretiyor
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radyo, kemal kılıçdaroğlu, seçim, chp

Prof. Tosun: 'Seçimde yenilgi görmüyorum' diyen Kılıçdaroğlu’nu izleyenler duygusal yıkım yaşıyor

21:32 21.07.2023
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Prof. Dr. Tanju Tosun, “Kılıçdaroğlu’nun duygu siyaseti dışında açıklayabileceği rasyonel ekonomik politika da kalmadı. Kılıçdaroğlu’nun akşamki konuşmasında yaptığı açıklamalar, kendisine oy veren önemli bir seçmen kitlesi için duygusal anlamda yıkıma yol açtı." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun röportajı sonrası gelen tepkileri, siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.

Prof. Tanju Tosun’un açıklamalarından satırbaşları:

“Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını dikkate aldığımızda duygu siyaseti dışında açıklayabilecekleri rasyonel ekonomik politika da kalmadı. Çünkü Türkiye’de şöyle bir sorun var: Günışığında yönetimi beceremediğimiz gibi günışığında da siyaseti de beceremiyoruz. Türkiye'de ve siyasal kültürde 'devlet sözü' kavramı çok makbul. Parti siyasetinde devlet sözü, siyaset sözüne dönüşüyor. Siyasetin sözü, partiler arasında olabilir ama kendi iç yapınızda da böyle bir şey üretiyorsanız ve seçmeninizden, kamuoyundan hem de örgütünüzden bunu sakınıyorsanız o taktirde doğaldır ki önce seçmenler duygusal anlamda bir yıkıma uğruyorlar. Kılıçdaroğlu’nun akşamki konuşmasındaki açıklamaları, kendisine oy veren önemli bir seçmen kitlesi için duygusal anlamda yıkıma yol açtı."

Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
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Kılıçdaroğlu: 25 milyon insanın kullandığı oyu yenilgi olarak tanımlayamazsınız
Dün, 21:42

Yıkımı başaramama duygusu üretiyor

"Zor bir süreç. Seçim yenilgisi ve değişim arayışı var. Kimi elitlerin yapmış olduğu toplantı ve bazı örgütlerden yükselen sesler var. Kılıçdaroğlu’nun da parti yönetiminin de psikolojisini de anlamak gerekiyor. 'Yaparsak biz yaparız, biz başarırız' motivasyonundan ziyade, Erdoğan karşısında yenilmenin üretmiş olduğu bir ruh hali. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin politik çizgisine bakıldığı zaman politik kariyerinde son döneme kadar o ölçüde kişisel hırs peşinde siyaset yapan bir yapan aktör değildi ve daha ziyade kazanmanın sınırına gelinen bir noktada yine başaramamanın ürettiği bir duygusal yıkım var.”

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