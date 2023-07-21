Prof. Tosun: 'Seçimde yenilgi görmüyorum' diyen Kılıçdaroğlu’nu izleyenler duygusal yıkım yaşıyor

“Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını dikkate aldığımızda duygu siyaseti dışında açıklayabilecekleri rasyonel ekonomik politika da kalmadı. Çünkü Türkiye’de şöyle bir sorun var: Günışığında yönetimi beceremediğimiz gibi günışığında da siyaseti de beceremiyoruz. Türkiye'de ve siyasal kültürde 'devlet sözü' kavramı çok makbul. Parti siyasetinde devlet sözü, siyaset sözüne dönüşüyor. Siyasetin sözü, partiler arasında olabilir ama kendi iç yapınızda da böyle bir şey üretiyorsanız ve seçmeninizden, kamuoyundan hem de örgütünüzden bunu sakınıyorsanız o taktirde doğaldır ki önce seçmenler duygusal anlamda bir yıkıma uğruyorlar. Kılıçdaroğlu’nun akşamki konuşmasındaki açıklamaları, kendisine oy veren önemli bir seçmen kitlesi için duygusal anlamda yıkıma yol açtı."