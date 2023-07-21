https://sputniknews.com.tr/20230721/musterilere-copten-cikardigi-patatesleri-sattigi-one-surulen-fast-food-zinciri-calisani-kovuldu-1073800170.html

Müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı öne sürülen fast food zinciri çalışanı kovuldu

Müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığı öne sürülen fast food zinciri çalışanı kovuldu

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ünlü bir fast food zincirinin şubesinde müdür yardımcısı olarak çalışan Jamie Major, müşterilere çöpten çıkardığı... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T11:56+0300

2023-07-21T11:56+0300

2023-07-21T11:56+0300

dünya

abd

fast food

patates kızartması

işten çıkarma

polis

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New York Post'un haberine göre, 9 Temmuz'da Union Polis Teşkilatı polisleri, şikayet üzerine Güney Carolina'daki şubeye gitti.Mağaza çalışanlarına bağıran ve hakaret eden iki kadın, polisin sakinleşme çağrılarına uymadıkları için gözaltına alındı.Ancak daha sonra zincir marketin genel merkezi polisi arayarak, çalışanları Major'ın, müşterilere çöpten çıkardığı patatesleri sattığını bildirdi.Gözaltına alınan Major, 20 bin dolar kefaleti ödendikten sonra serbest bırakıldı.Şirket New York Post'a yaptığı yeni açıklamada ise Major'ın yerel yönetim tarafından işten çıkarıldığını ve söz konusu olayı kınadıklarını belirtti.Şirket temsilcisi, iddiaların markanın kaliteli ürün ve hizmet sunma anlayışına ters olduğunu kaydetti.Suçlamalar kanıtlanırsa, Major 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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abd, fast food, patates kızartması, işten çıkarma, polis