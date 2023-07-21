https://sputniknews.com.tr/20230721/motorine-buyuk-zam-geldi-akaryakitta-guncel-fiyatlar-1073788717.html

Motorine büyük zam: Akaryakıtta güncel fiyatlar

Motorine büyük zam: Akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası fiyat artışları devam ediyor. Motorine 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

motorin

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt zammı

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ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda geçen günlerde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. ÖTV artışı sonrası akaryakıtta fiyatlar değişmeye devam ediyor. Son olarak 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.Benzin grubunda herhangi bir değişiklik olmadı. Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan, benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230720/motorine-buyuk-zam-yolda-1073742025.html

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motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt zammı