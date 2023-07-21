https://sputniknews.com.tr/20230721/motorine-buyuk-zam-geldi-akaryakitta-guncel-fiyatlar-1073788717.html
Motorine büyük zam: Akaryakıtta güncel fiyatlar
Motorine büyük zam: Akaryakıtta güncel fiyatlar
Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası fiyat artışları devam ediyor. Motorine 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T05:52+0300
2023-07-21T05:52+0300
2023-07-21T05:53+0300
ekonomi
motorin
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt zammı
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ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda geçen günlerde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. ÖTV artışı sonrası akaryakıtta fiyatlar değişmeye devam ediyor. Son olarak 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.Benzin grubunda herhangi bir değişiklik olmadı. Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan, benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/motorine-buyuk-zam-yolda-1073742025.html
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motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt zammı
motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt zammı
Motorine büyük zam: Akaryakıtta güncel fiyatlar
05:52 21.07.2023 (güncellendi: 05:53 21.07.2023) Abone ol
Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası fiyat artışları devam ediyor. Motorine 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı.
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda geçen günlerde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. ÖTV artışı sonrası akaryakıtta fiyatlar değişmeye devam ediyor. Son olarak 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzin grubunda herhangi bir değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan, benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.