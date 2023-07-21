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'MHP Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti' yaptıkları tespitleri MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sundu
'MHP Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti' yaptıkları tespitleri MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partinin Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti'nin çalışmalarını tamamladığını ve hazırladığı raporu Genel Başkan Devlet... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T18:21+0300
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ismail özdemir
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Özdemir yaptığı açıklamada, heyetin, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde hayatlarını sürdürmeye çabalayan vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını yakından tespit etmek, devlet kurumlarının çalışmalarını yerinde takip etmek amacıyla Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulduğunu anımsattı.İsmail Özdemir, şunları kaydetti:"Partimiz bünyesinde oluşturulan heyet çalışmalarını tamamlamıştır. Heyetimiz, depremin etkilediği tüm illerimize yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarımızla bir araya gelmiş, dert ve acılarını paylaşmış, devam eden sorun ve ihtiyaçlarını yerinde belirlemiş, kamu kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmaları bizzat gözlemlemiş, istişarelerde bulunmuştur. MHP milletvekillerinden oluşan heyet, müteakiben oluşturdukları tespitlerini raporlaştırarak, Genel Başkanımıza bugün arz etmiştir."
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'MHP Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti' yaptıkları tespitleri MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sundu

18:21 21.07.2023
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partinin Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti'nin çalışmalarını tamamladığını ve hazırladığı raporu Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunduğunu bildirdi.
Özdemir yaptığı açıklamada, heyetin, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde hayatlarını sürdürmeye çabalayan vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını yakından tespit etmek, devlet kurumlarının çalışmalarını yerinde takip etmek amacıyla Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulduğunu anımsattı.
İsmail Özdemir, şunları kaydetti:
"Partimiz bünyesinde oluşturulan heyet çalışmalarını tamamlamıştır. Heyetimiz, depremin etkilediği tüm illerimize yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarımızla bir araya gelmiş, dert ve acılarını paylaşmış, devam eden sorun ve ihtiyaçlarını yerinde belirlemiş, kamu kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmaları bizzat gözlemlemiş, istişarelerde bulunmuştur. MHP milletvekillerinden oluşan heyet, müteakiben oluşturdukları tespitlerini raporlaştırarak, Genel Başkanımıza bugün arz etmiştir."
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