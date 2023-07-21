https://sputniknews.com.tr/20230721/kirimda-nadir-gorulen-2-beyaz-aslan-dogdu-1073824644.html
Kırım’da nadir görülen 2 beyaz aslan doğdu
Kırım’da nadir görülen 2 beyaz aslan doğdu
Kırım’da bulunan Taygan Hayvanat Bahçesi’nde, dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T19:45+0300
2023-07-21T19:45+0300
2023-07-21T19:45+0300
yaşam
kırım
aslan
hayvanat bahçesi
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Taygan Hayvanat Bahçesi Direktörü Oleg Zubkov, Sputnik’e açıklamasında, “Taygan aslanlar parkında, dünyada nadir görülen iki beyaz dişi aslan yavrusu dünyaya gözlerini açtı. Bu, beş gün önce meydana geldi. Zita ve Gita adı vermeyi düşündüğümüz aslan yavruları kendini iyi hissediyor” ifadesini kullandı.Henüz yeni gözlerini açmaya başlayan yavruları annesi besliyor. Zubkov, dünyada beyaz aslanların sayısının 300’ü geçmediğini, ama Taygan ve Skazka hayvanat bahçelerinde düzenli olarak dünyaya geldiğini kaydetti.Kırım’ın Belogorsk ilçesinde yer alan Taygan Hayvanat Bahçesi’nde, 20’si beyaz 60 aslan yaşıyor.
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kırım, aslan, hayvanat bahçesi
kırım, aslan, hayvanat bahçesi
Kırım’da nadir görülen 2 beyaz aslan doğdu
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Kırım’da bulunan Taygan Hayvanat Bahçesi’nde, dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi.
Taygan Hayvanat Bahçesi Direktörü Oleg Zubkov, Sputnik’e açıklamasında, “Taygan aslanlar parkında, dünyada nadir görülen iki beyaz dişi aslan yavrusu dünyaya gözlerini açtı. Bu, beş gün önce meydana geldi. Zita ve Gita adı vermeyi düşündüğümüz aslan yavruları kendini iyi hissediyor” ifadesini kullandı.
Henüz yeni gözlerini açmaya başlayan yavruları annesi besliyor. Zubkov, dünyada beyaz aslanların sayısının 300’ü geçmediğini, ama Taygan ve Skazka hayvanat bahçelerinde düzenli olarak dünyaya geldiğini kaydetti.
Kırım’ın Belogorsk ilçesinde yer alan Taygan Hayvanat Bahçesi’nde, 20’si beyaz 60 aslan yaşıyor.