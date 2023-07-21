https://sputniknews.com.tr/20230721/kirimda-nadir-gorulen-2-beyaz-aslan-dogdu-1073824644.html

Kırım’da nadir görülen 2 beyaz aslan doğdu

Kırım’da nadir görülen 2 beyaz aslan doğdu

Kırım’da bulunan Taygan Hayvanat Bahçesi’nde, dünyada çok nadir görülen 2 adet beyaz aslan dünyaya geldi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T19:45+0300

2023-07-21T19:45+0300

2023-07-21T19:45+0300

yaşam

kırım

aslan

hayvanat bahçesi

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Taygan Hayvanat Bahçesi Direktörü Oleg Zubkov, Sputnik’e açıklamasında, “Taygan aslanlar parkında, dünyada nadir görülen iki beyaz dişi aslan yavrusu dünyaya gözlerini açtı. Bu, beş gün önce meydana geldi. Zita ve Gita adı vermeyi düşündüğümüz aslan yavruları kendini iyi hissediyor” ifadesini kullandı.Henüz yeni gözlerini açmaya başlayan yavruları annesi besliyor. Zubkov, dünyada beyaz aslanların sayısının 300’ü geçmediğini, ama Taygan ve Skazka hayvanat bahçelerinde düzenli olarak dünyaya geldiğini kaydetti.Kırım’ın Belogorsk ilçesinde yer alan Taygan Hayvanat Bahçesi’nde, 20’si beyaz 60 aslan yaşıyor.

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kırım, aslan, hayvanat bahçesi