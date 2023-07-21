https://sputniknews.com.tr/20230721/kafasina-17-kattan-klima-dustu-1073815482.html
Kafasına 17. kattan klima düştü
Kafasına 17. kattan klima düştü
Tayvan’ın başkenti Taipei’de üniversite öğrencisi, kafasına 17. kattan klima düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T15:14+0300
2023-07-21T15:14+0300
2023-07-21T15:14+0300
klima
öğrenci
ambulans
video
dünya
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Tayvan’ın başkenti Taipei’de kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin kafasına 17. kattan 30 kg ağırlığındaki klima düştü. Bir anda yere yığılan kıza çevredeki vatandaşlar yardım ederken olay yerine ambulans çağrıldı. Soyadının Huang olduğu öğrenilen öğrenci, olay yerinde hayatını kaybetti.Klimanın kurulumunu yapan Li soyisimli işçinin gözaltına alındığı ve hakkında “adam öldürme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Kafasına 17. kattan klima düştü
Kafasına 17. kattan klima düştü
2023-07-21T15:14+0300
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klima, öğrenci, ambulans, video, видео
klima, öğrenci, ambulans, video, видео
Kafasına 17. kattan klima düştü
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Tayvan’ın başkenti Taipei’de üniversite öğrencisi, kafasına 17. kattan klima düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Tayvan’ın başkenti Taipei’de kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin kafasına 17. kattan 30 kg ağırlığındaki klima düştü. Bir anda yere yığılan kıza çevredeki vatandaşlar yardım ederken olay yerine ambulans çağrıldı. Soyadının Huang olduğu öğrenilen öğrenci, olay yerinde hayatını kaybetti.
Klimanın kurulumunu yapan Li soyisimli işçinin gözaltına alındığı ve hakkında “adam öldürme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.