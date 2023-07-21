https://sputniknews.com.tr/20230721/iyi-partili-bilge-yilmaz-kilicdaroglunun-adayligina-engel-olamadigim-icin-ozur-diliyorum-1073797747.html

İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum

İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemediği için özür diledi. Yılmaz... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T11:33+0300

2023-07-21T11:33+0300

2023-07-21T11:48+0300

politika

iyi parti

bilge yılmaz

kemal kılıçdaroğlu

özür

özür dilemek

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın seçimleri kaybettiğini ve bu sorumluluğun üstlenilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı.Yılmaz, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:"Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı’nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız.Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var. Bunu yapmadan, ne halkımızın temsilini gerçekleştirebiliriz ne de insanlara bir yol haritası sunabiliriz.Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi.Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor.Çözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır.Milyonlarca insanımızın her gün daha da yoksul, umutsuz ve depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bana acı veriyor. Bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz.Düştüğümüz yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkacağız. BİZ BURADAYIZ!"

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iyi parti, bilge yılmaz, kemal kılıçdaroğlu, özür, özür dilemek