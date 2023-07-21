https://sputniknews.com.tr/20230721/israilden-avrupali-diplomatin-gazzedeki-parasutlu-eylemine-tepki-1073788229.html

İsrail'den Avrupalı diplomatın Gazze'deki paraşütlü eylemine tepki

İsrail'den Avrupalı diplomatın Gazze'deki paraşütlü eylemine tepki

İsrail, Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff'un Filistin davasına dikkati çekmek için abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "Filistin... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T04:54+0300

2023-07-21T04:54+0300

2023-07-21T04:54+0300

dünya

israil

avrupa birliği

gazze

sven kühn von burgsdorff

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ABD merkezli JNS isimli internet sitesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Burgsdorff'un Gazze Şeridi'nde yamaç paraşütüyle gerçekleştirdiği atlayışı 'kışkırtıcı bir eylem' olarak nitelendirdi.Burgsdorff'u uzun süredir 'AB ve üye ülkelerini temsil ettiğini unutarak Filistinlilerin ağzıyla konuşmakla' suçlayan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'Avrupalı diplomatın kendisini Gazze'deki örgütlerin elinde reklam aracı yaptığını' öne sürdü.JNS'nin haberinde, İsrailli sözcünün ismi açıklanmazken, 4 yıldan beri AB'nin Filistin Temsilcisi olarak görev yapan Alman diplomat Burgsdorff'un Filistin davasına dikkat çekmek için Gazze Şeridi kıyısında yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdiği kaydedildi.'Filistin özgür olduğunda, Gazze özgür olduğunda bunların aynısı yapılabilir'AB'nin Filistin Temsilciliğinin Twitter hesabından 17 Temmuz'da paylaşılan videoda, Burgsdorff'un Gazze kıyılarında yamaç paraşütüyle atladığı görülüyor.Atlayışını tamamladıktan sonra çekilen diğer bir videoda ise Burgsdorff, şunları söylüyor: "Gazze'de her şeyi yapabilme imkanı var; yüzme, ata binme ve paraşütle atlama... Filistin özgür olduğunda, Gazze özgür olduğunda bunların aynısı yapılabilir."İsrail'in 2006 yılından beri havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230705/israil-ordusu-cenindeki-operasyonun-bittigini-duyurdu--1073184504.html

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