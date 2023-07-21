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İsrail'den Avrupalı diplomatın Gazze'deki paraşütlü eylemine tepki
İsrail'den Avrupalı diplomatın Gazze'deki paraşütlü eylemine tepki
İsrail, Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff'un Filistin davasına dikkati çekmek için abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "Filistin... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T04:54+0300
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dünya
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avrupa birliği
gazze
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ABD merkezli JNS isimli internet sitesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Burgsdorff'un Gazze Şeridi'nde yamaç paraşütüyle gerçekleştirdiği atlayışı 'kışkırtıcı bir eylem' olarak nitelendirdi.Burgsdorff'u uzun süredir 'AB ve üye ülkelerini temsil ettiğini unutarak Filistinlilerin ağzıyla konuşmakla' suçlayan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'Avrupalı diplomatın kendisini Gazze'deki örgütlerin elinde reklam aracı yaptığını' öne sürdü.JNS'nin haberinde, İsrailli sözcünün ismi açıklanmazken, 4 yıldan beri AB'nin Filistin Temsilcisi olarak görev yapan Alman diplomat Burgsdorff'un Filistin davasına dikkat çekmek için Gazze Şeridi kıyısında yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdiği kaydedildi.'Filistin özgür olduğunda, Gazze özgür olduğunda bunların aynısı yapılabilir'AB'nin Filistin Temsilciliğinin Twitter hesabından 17 Temmuz'da paylaşılan videoda, Burgsdorff'un Gazze kıyılarında yamaç paraşütüyle atladığı görülüyor.Atlayışını tamamladıktan sonra çekilen diğer bir videoda ise Burgsdorff, şunları söylüyor: "Gazze'de her şeyi yapabilme imkanı var; yüzme, ata binme ve paraşütle atlama... Filistin özgür olduğunda, Gazze özgür olduğunda bunların aynısı yapılabilir."İsrail'in 2006 yılından beri havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230705/israil-ordusu-cenindeki-operasyonun-bittigini-duyurdu--1073184504.html
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israil, avrupa birliği, gazze, sven kühn von burgsdorff

İsrail'den Avrupalı diplomatın Gazze'deki paraşütlü eylemine tepki

04:54 21.07.2023
© AFP 2023 / ZAIN JAAFARSven Kühn von Burgsdorff
Sven Kühn von Burgsdorff - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / ZAIN JAAFAR
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İsrail, Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff'un Filistin davasına dikkati çekmek için abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "Filistin özgürdür" sloganı altında yamaç paraşütü ile gerçekleştirdiği eyleme tepki gösterdi.
ABD merkezli JNS isimli internet sitesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Burgsdorff'un Gazze Şeridi'nde yamaç paraşütüyle gerçekleştirdiği atlayışı 'kışkırtıcı bir eylem' olarak nitelendirdi.
Burgsdorff'u uzun süredir 'AB ve üye ülkelerini temsil ettiğini unutarak Filistinlilerin ağzıyla konuşmakla' suçlayan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'Avrupalı diplomatın kendisini Gazze'deki örgütlerin elinde reklam aracı yaptığını' öne sürdü.
JNS'nin haberinde, İsrailli sözcünün ismi açıklanmazken, 4 yıldan beri AB'nin Filistin Temsilcisi olarak görev yapan Alman diplomat Burgsdorff'un Filistin davasına dikkat çekmek için Gazze Şeridi kıyısında yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdiği kaydedildi.

'Filistin özgür olduğunda, Gazze özgür olduğunda bunların aynısı yapılabilir'

AB'nin Filistin Temsilciliğinin Twitter hesabından 17 Temmuz'da paylaşılan videoda, Burgsdorff'un Gazze kıyılarında yamaç paraşütüyle atladığı görülüyor.
Atlayışını tamamladıktan sonra çekilen diğer bir videoda ise Burgsdorff, şunları söylüyor: "Gazze'de her şeyi yapabilme imkanı var; yüzme, ata binme ve paraşütle atlama... Filistin özgür olduğunda, Gazze özgür olduğunda bunların aynısı yapılabilir."
İsrail'in 2006 yılından beri havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor.
İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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