https://sputniknews.com.tr/20230721/iranda-binlerce-kisi-isvecte-kurana-yapilan-saldiriyi-protesto-etti-1073816313.html
İran'da binlerce kişi İsveç'te Kur'an'a yapılan saldırıyı protesto etti
İran'da binlerce kişi İsveç'te Kur'an'a yapılan saldırıyı protesto etti
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı, İran'da cuma namazı sonrası birçok kentte binlerce kişi tarafından protesto edildi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T15:29+0300
2023-07-21T15:29+0300
2023-07-21T15:29+0300
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Başkent Tahran'daki İmam Humeyni Cuma Mescidi'nde kılınan cuma namazı sonrası çok sayıda kişi ellerinde Kur'an-ı Kerim ve pankartlarla yürüyüşe geçti.Göstericiler 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun İsrail', 'Kahrolsun İsveç' ve 'Müslümanın suskunluğu Kur'an'a ihanettir' şeklinde sloganlar attı.Yürüyüş sonunda protestocular adına bir bildiri okundu. Bildiride, Müslümanların bu saygısızlığa tek ses olarak tepki göstermesi ve diplomatik kurumların İsveç'le tüm ilişkileri kesmesi gerektiği ifade edildi.İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e ikinci kere yapılan saygısızlığın şiddetle kınandığı vurgulanan bildiride, İslam ülkelerine İsveç mallarını boykot etme çağrısı yapıldı.Tahran'ın yanı sıra cuma namazı sonrası Meşhed, Kum, Şiraz, Simnan, Gülistan ve Güney Horasan'da protestolar düzenlendi.İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.Bunun üzerine İran dün İsveç'in Tahran Büyükelçisi Mattias Lentz'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.
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iran, isveç, kuran, protesto, protesto gösterisi
iran, isveç, kuran, protesto, protesto gösterisi
İran'da binlerce kişi İsveç'te Kur'an'a yapılan saldırıyı protesto etti
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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı, İran'da cuma namazı sonrası birçok kentte binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Başkent Tahran'daki İmam Humeyni Cuma Mescidi'nde kılınan cuma namazı sonrası çok sayıda kişi ellerinde Kur'an-ı Kerim ve pankartlarla yürüyüşe geçti.
Göstericiler 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun İsrail', 'Kahrolsun İsveç' ve 'Müslümanın suskunluğu Kur'an'a ihanettir' şeklinde sloganlar attı.
Yürüyüş sonunda protestocular adına bir bildiri okundu. Bildiride, Müslümanların bu saygısızlığa tek ses olarak tepki göstermesi ve diplomatik kurumların İsveç'le tüm ilişkileri kesmesi gerektiği ifade edildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e ikinci kere yapılan saygısızlığın şiddetle kınandığı vurgulanan bildiride, İslam ülkelerine İsveç mallarını boykot etme çağrısı yapıldı.
Tahran'ın yanı sıra cuma namazı sonrası Meşhed, Kum, Şiraz, Simnan, Gülistan ve Güney Horasan'da protestolar düzenlendi.
İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.
Bunun üzerine İran dün İsveç'in Tahran Büyükelçisi Mattias Lentz'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.