https://sputniknews.com.tr/20230721/iran-kuran-i-kerime-saldirilar-nedeniyle-isvec-buyukelcisini-bakanliga-cagirdi-1073787736.html
İran, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
İran, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
İran, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanması üzerine bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T02:38+0300
2023-07-21T02:38+0300
2023-07-21T02:38+0300
dünya
iran
kuran-ı kerim
dışişleri bakanlığı
nasır kenani
isveç
müslüman hicri yılbaşı
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İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani tarafından çağrılan İsveç'in Tahran Büyükelçisi Mattias Lentz'e, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemlere karşı İran'ın güçlü itirazları iletildi.Kenani, İran'ın Kur'an-ı Kerim'e ve İslami mukaddesata yönelik tekrar eden eylemleri şiddetle kınadığını ve Müslümanların provoke edilmesinin sonuçlarından tamamen İsveç hükümetini sorumlu tuttuklarını İsveç Büyükelçisi'ne iletti.Kutsal değerlere hakaretin "ifade özgürlüğü" ile bir ilgisinin olmadığını belirten Kenani, dini ve insani değerlere aykırı bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için İsveç'in uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.İsveç Büyükelçisi Lentz de durumu derhal Stockholm'e bildireceğini söyledi.
iran
isveç
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iran, kuran-ı kerim, dışişleri bakanlığı, nasır kenani, isveç, müslüman hicri yılbaşı
iran, kuran-ı kerim, dışişleri bakanlığı, nasır kenani, isveç, müslüman hicri yılbaşı
İran, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
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İran, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanması üzerine bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani tarafından çağrılan İsveç'in Tahran Büyükelçisi Mattias Lentz'e, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemlere karşı İran'ın güçlü itirazları iletildi.
Kenani, İran'ın Kur'an-ı Kerim'e ve İslami mukaddesata yönelik tekrar eden eylemleri şiddetle kınadığını ve Müslümanların provoke edilmesinin sonuçlarından tamamen İsveç hükümetini sorumlu tuttuklarını İsveç Büyükelçisi'ne iletti.
Kutsal değerlere hakaretin "ifade özgürlüğü" ile bir ilgisinin olmadığını belirten Kenani, dini ve insani değerlere aykırı bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için İsveç'in uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
İsveç Büyükelçisi Lentz de durumu derhal Stockholm'e bildireceğini söyledi.