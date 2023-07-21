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İran, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
İran, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
İran, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanması üzerine bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
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kuran-ı kerim
dışişleri bakanlığı
nasır kenani
isveç
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İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani tarafından çağrılan İsveç'in Tahran Büyükelçisi Mattias Lentz'e, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemlere karşı İran'ın güçlü itirazları iletildi.Kenani, İran'ın Kur'an-ı Kerim'e ve İslami mukaddesata yönelik tekrar eden eylemleri şiddetle kınadığını ve Müslümanların provoke edilmesinin sonuçlarından tamamen İsveç hükümetini sorumlu tuttuklarını İsveç Büyükelçisi'ne iletti.Kutsal değerlere hakaretin "ifade özgürlüğü" ile bir ilgisinin olmadığını belirten Kenani, dini ve insani değerlere aykırı bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için İsveç'in uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.İsveç Büyükelçisi Lentz de durumu derhal Stockholm'e bildireceğini söyledi.
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İran, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

02:38 21.07.2023
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İran, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanması üzerine bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani tarafından çağrılan İsveç'in Tahran Büyükelçisi Mattias Lentz'e, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemlere karşı İran'ın güçlü itirazları iletildi.
Kenani, İran'ın Kur'an-ı Kerim'e ve İslami mukaddesata yönelik tekrar eden eylemleri şiddetle kınadığını ve Müslümanların provoke edilmesinin sonuçlarından tamamen İsveç hükümetini sorumlu tuttuklarını İsveç Büyükelçisi'ne iletti.
Kutsal değerlere hakaretin "ifade özgürlüğü" ile bir ilgisinin olmadığını belirten Kenani, dini ve insani değerlere aykırı bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için İsveç'in uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
İsveç Büyükelçisi Lentz de durumu derhal Stockholm'e bildireceğini söyledi.
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