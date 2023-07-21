https://sputniknews.com.tr/20230721/iran-kuran-i-kerime-saldirilar-nedeniyle-isvec-buyukelcisini-bakanliga-cagirdi-1073787736.html

İran, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

İran, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle İsveç Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

İran, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanması üzerine bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T02:38+0300

2023-07-21T02:38+0300

2023-07-21T02:38+0300

dünya

iran

kuran-ı kerim

dışişleri bakanlığı

nasır kenani

isveç

müslüman hicri yılbaşı

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İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani tarafından çağrılan İsveç'in Tahran Büyükelçisi Mattias Lentz'e, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemlere karşı İran'ın güçlü itirazları iletildi.Kenani, İran'ın Kur'an-ı Kerim'e ve İslami mukaddesata yönelik tekrar eden eylemleri şiddetle kınadığını ve Müslümanların provoke edilmesinin sonuçlarından tamamen İsveç hükümetini sorumlu tuttuklarını İsveç Büyükelçisi'ne iletti.Kutsal değerlere hakaretin "ifade özgürlüğü" ile bir ilgisinin olmadığını belirten Kenani, dini ve insani değerlere aykırı bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için İsveç'in uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.İsveç Büyükelçisi Lentz de durumu derhal Stockholm'e bildireceğini söyledi.

iran

isveç

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iran, kuran-ı kerim, dışişleri bakanlığı, nasır kenani, isveç, müslüman hicri yılbaşı