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Irak enerji krizindeki Lübnan'a ham petrol ve akaryakıt temini anlaşmasını yeniledi
Irak enerji krizindeki Lübnan'a ham petrol ve akaryakıt temini anlaşmasını yeniledi
Irak ile Lübnan arasında "hizmet ve ticari ürün karşılığında petrol temini" anlaşması bir yıl uzatıldı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
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Irak haber ajansı INA’ya göre, Irak Petrol Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayyan Abdulgani ile Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Feyyad, başkent Bağdat'ta düzenlenen törenle yenilenen anlaşmanın mutabakat zaptını imzaladı.Beyrut ve Bağdat arasında 1 yıl süreli anlaşmaya göre Irak, Lübnan'a ham petrol ve akaryakıt sağlayacak.Iraklı Bakan Abdulgani, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan ile bir yıl daha uzatılan anlaşma kapsamındaki lojistik konuların takibi için iki taraftan teknik komisyonların kurulacağını aktardı.Lübnan Irak'tan toplam 3,5 milyon ton yakıt alacakLübnan Enerji ve Su Kaynağı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, "Anlaşma maddeleri mevcut haliyle kalıp Lübnan'a yıllık 1 milyon ton yerine 1,5 milyon ton akaryakıt temin edilecektir." bilgisine yer verildi.Açıklamada, ayrıca, Lübnan Enerji Bakanlığı bünyesindeki elektrik üretim tesislerinde kullanılması amacıyla Irak'tan 2 milyon ton ham petrol tedarik edileceği kaydedildi.Ekonomik krizle mücadele eden Lübnan, elektrik üretimi için gerekli akaryakıt temini konusunda, hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol ithali için Temmuz 2021'de Irak ile anlaşma imzalamıştı. Irak ve Lübnan anlaşmayı 2022'de de bir yıl uzatmıştı.
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irak, lübnan

Irak enerji krizindeki Lübnan'a ham petrol ve akaryakıt temini anlaşmasını yeniledi

23:44 21.07.2023
© AAPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AA
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Irak ile Lübnan arasında "hizmet ve ticari ürün karşılığında petrol temini" anlaşması bir yıl uzatıldı.
Irak haber ajansı INA’ya göre, Irak Petrol Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayyan Abdulgani ile Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Feyyad, başkent Bağdat'ta düzenlenen törenle yenilenen anlaşmanın mutabakat zaptını imzaladı.
Beyrut ve Bağdat arasında 1 yıl süreli anlaşmaya göre Irak, Lübnan'a ham petrol ve akaryakıt sağlayacak.
Iraklı Bakan Abdulgani, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan ile bir yıl daha uzatılan anlaşma kapsamındaki lojistik konuların takibi için iki taraftan teknik komisyonların kurulacağını aktardı.

Lübnan Irak'tan toplam 3,5 milyon ton yakıt alacak

Lübnan Enerji ve Su Kaynağı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, "Anlaşma maddeleri mevcut haliyle kalıp Lübnan'a yıllık 1 milyon ton yerine 1,5 milyon ton akaryakıt temin edilecektir." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, ayrıca, Lübnan Enerji Bakanlığı bünyesindeki elektrik üretim tesislerinde kullanılması amacıyla Irak'tan 2 milyon ton ham petrol tedarik edileceği kaydedildi.
Ekonomik krizle mücadele eden Lübnan, elektrik üretimi için gerekli akaryakıt temini konusunda, hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol ithali için Temmuz 2021'de Irak ile anlaşma imzalamıştı. Irak ve Lübnan anlaşmayı 2022'de de bir yıl uzatmıştı.
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