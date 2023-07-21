Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un kayınvalidesi evrakta sahtecilikten tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Prof. Dr. Görmez: Bunlar iyi günlerimiz, Temmuz'dan sonra 2-3 yıl bizi zor günler bekliyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Aziz Konukman: İktidarın ekonomi modeli yok
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Erdoğan muhalefeti ne ile suçluyorsa, Amerikancılık, NATO'culuk, AB'cilik, hepsini yapmış oldu'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Faiz kararı ve CHP kulisleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
TCMB'den miktarsal sıkılaşma mesajı
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve kızamık aşısı sorunları!
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye dış politikasında yeni kriterler neler?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de sızdırılan zoom toplantısı krizi büyüyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Emoji kullanımının psikolojik sebepleri nelerdir?
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Erdoğan, Körfez turundan ne ile döndü?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu’nun röportajı muhalefeti salladı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230721/guney-kore-devlet-baskani-yoon-suk-yeolun-kayinvalidesi-evrakta-sahtecilikten-tutuklandi-1073823901.html
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un kayınvalidesi evrakta sahtecilikten tutuklandı
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un kayınvalidesi evrakta sahtecilikten tutuklandı
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un kayınvalidesi Choi Eun-soon, arsa satın almayla ilgili bir evrakta sahtecilik yapmak suçundan tutuklandı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T19:01+0300
2023-07-21T19:02+0300
güney kore
dünya
evrakta sahtecilik
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065697444_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_af8b3b377adaae148188a0d750b679db.jpg
Yonhap'ın haberine göre, Uijeongbu İstinaf Mahkemesi, Choi'nin bölge mahkemesi tarafından kendisine verilen hapis cezasının yeniden değerlendirilmesine yönelik talebini reddetti.İstinaf Mahkemesi, alt mahkemenin kararını kabul ederek, 76 yaşındaki Choi'yi, sahte banka bakiye belgesi oluşturup bu belgeyle Ekim 2013'te Seul’un güneyindeki Seongnam şehrinde arsa satın almaktan suçlu buldu.Choi, kararın ardından tutuklandı.Masum olduğunu iddia eden Choi, mahkemenin kararını duyduktan sonra fenalaştı.Choi'nin oluşturduğu sahte evrak, hesapta 27 milyon dolar olduğunu gösteriyor.Choi, bölge mahkemesi tarafından 2021'de belgede sahtecilikten suçlu bulunup bir yıl hapis cezası almıştı ancak tutuklanmamıştı.Kendisi ayrıca, Şubat 2013'te lisanssız yaşlı bakım hastanesi işletmekten ve 2015'e kadar yasa dışı olarak yaklaşık 1,8 milyon dolar eyalet yardımı kabul etmekten yargılanmıştı. Seul Yüksek Mahkemesi Ocak 2022’te Choi'nin suçlu olmadığı kararına varmıştı.
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065697444_94:0:742:486_1920x0_80_0_0_3aa471543c776b42e1407ee9d17b2232.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, evrakta sahtecilik, tutuklama
güney kore, evrakta sahtecilik, tutuklama

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un kayınvalidesi evrakta sahtecilikten tutuklandı

19:01 21.07.2023 (güncellendi: 19:02 21.07.2023)
© AAGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un kayınvalidesi Choi Eun-soon, arsa satın almayla ilgili bir evrakta sahtecilik yapmak suçundan tutuklandı.
Yonhap'ın haberine göre, Uijeongbu İstinaf Mahkemesi, Choi'nin bölge mahkemesi tarafından kendisine verilen hapis cezasının yeniden değerlendirilmesine yönelik talebini reddetti.
İstinaf Mahkemesi, alt mahkemenin kararını kabul ederek, 76 yaşındaki Choi'yi, sahte banka bakiye belgesi oluşturup bu belgeyle Ekim 2013'te Seul’un güneyindeki Seongnam şehrinde arsa satın almaktan suçlu buldu.
Choi, kararın ardından tutuklandı.
Masum olduğunu iddia eden Choi, mahkemenin kararını duyduktan sonra fenalaştı.
Choi'nin oluşturduğu sahte evrak, hesapta 27 milyon dolar olduğunu gösteriyor.
Choi, bölge mahkemesi tarafından 2021'de belgede sahtecilikten suçlu bulunup bir yıl hapis cezası almıştı ancak tutuklanmamıştı.
Kendisi ayrıca, Şubat 2013'te lisanssız yaşlı bakım hastanesi işletmekten ve 2015'e kadar yasa dışı olarak yaklaşık 1,8 milyon dolar eyalet yardımı kabul etmekten yargılanmıştı. Seul Yüksek Mahkemesi Ocak 2022’te Choi'nin suçlu olmadığı kararına varmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала