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https://sputniknews.com.tr/20230721/fatih-altayli-kaftancioglu-imamoglunu-icten-pazarlikli-olmakla-sucluyor-1073806604.html
Fatih Altaylı: Kaftancıoğlu, İmamoğlu’nu içten pazarlıklı olmakla suçluyor
Fatih Altaylı: Kaftancıoğlu, İmamoğlu’nu içten pazarlıklı olmakla suçluyor
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, 1.5 ay sonra görevi bırakacağını belirterek, "Rahatlayacağım" dedi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın aktardığına göre... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T13:04+0300
2023-07-21T13:04+0300
politika
ekrem imamoğlu
canan kaftancıoğlu
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Kaftancıoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu. İmamoğlu ve CHP'li isimlerin katıldığı değişim konulu Zoom toplantısı hakkında eski CHP'li bir belediye başkanının kendisini aradığını ve "CHP’de değişim şart ama bu değişimi yapacak olanlar 12 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında durup, her hatasına ortak olanlar ve her hatasını alkışlayanlar değil. Kemal Bey başarısız da, bu adamlar mı başarılı ki, şimdi değişimi de bunlar yapacaklarını söylüyorlar. Hadi canım güldürmesinler beni” dediğini aktaran Altaylı, Kaftancıoğlu'nun da aynı fikirde olduğunu söyledi.Altaylı, Kaftancıoğlu ile olan görüşmesine dair şunları yazdı:"Canan Kaftancıoğlu da aynı sözlerle olmasa da aynı fikirde. Uzun anlatımından anladığım 'Değişim şart ama bu isimlerle değil' diye düşündüğü. Ekrem İmamoğlu’nu da net olmamakla ve içten pazarlıklı olmakla suçluyor.Ancak Ekrem İmamoğlu’nun şu an CHP’nin elindeki en güçlü siyasi figür olduğu konusunda benimle hemfikir. Ama iyi bir genel başkan olacağını düşünmüyor.İmamoğlu ile yerel seçim döneminde iyi bir ikili ekip oluşturduklarını söylediğim zaman hak veriyor. Şimdi neden İmamoğlu’nun karşısına geçtiğini sorduğum zaman ise 'yazılmamak' kaydı ile bütün süreci anlatmaktan çekinmedi. Tek bir olay değil, bir birikim olmuş anladığım. Tutulmayan sözler, bağlı kalınmayan ilkeler üst üste toplanmış.Yaklaşık 1 saatlik konuşmanın ardından telefonu kapatırken şöyle bir hisse kapıldım.Canan Hanım, il başkanlığını bırakacağı ve siyasi yasaklı hale geldiği için rahatlamış. CHP onu yormuş. Ve kişiliği, sorumluluk duygusu nedeniyle yasaklı olmasa pes etmeyecek ve daha da yorulacaktı.Bence iktidar yargısı, kimi yasaklı hale getirmesi gerektiğini iyi hesaplamış.
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ekrem imamoğlu, canan kaftancıoğlu
ekrem imamoğlu, canan kaftancıoğlu

Fatih Altaylı: Kaftancıoğlu, İmamoğlu’nu içten pazarlıklı olmakla suçluyor

13:04 21.07.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, 1.5 ay sonra görevi bırakacağını belirterek, "Rahatlayacağım" dedi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın aktardığına göre, Kaftancıoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun önderliğinde yapılan, CHP'li kurmayların da katıldığı Zoom toplantısı hakkında İmamoğlu’nu net olmamakla ve içten pazarlıklı olmakla suçladı.
Kaftancıoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.
İmamoğlu ve CHP'li isimlerin katıldığı değişim konulu Zoom toplantısı hakkında eski CHP'li bir belediye başkanının kendisini aradığını ve "CHP’de değişim şart ama bu değişimi yapacak olanlar 12 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında durup, her hatasına ortak olanlar ve her hatasını alkışlayanlar değil. Kemal Bey başarısız da, bu adamlar mı başarılı ki, şimdi değişimi de bunlar yapacaklarını söylüyorlar. Hadi canım güldürmesinler beni” dediğini aktaran Altaylı, Kaftancıoğlu'nun da aynı fikirde olduğunu söyledi.
Altaylı, Kaftancıoğlu ile olan görüşmesine dair şunları yazdı:
"Canan Kaftancıoğlu da aynı sözlerle olmasa da aynı fikirde. Uzun anlatımından anladığım 'Değişim şart ama bu isimlerle değil' diye düşündüğü. Ekrem İmamoğlu’nu da net olmamakla ve içten pazarlıklı olmakla suçluyor.
Ancak Ekrem İmamoğlu’nun şu an CHP’nin elindeki en güçlü siyasi figür olduğu konusunda benimle hemfikir. Ama iyi bir genel başkan olacağını düşünmüyor.
İmamoğlu ile yerel seçim döneminde iyi bir ikili ekip oluşturduklarını söylediğim zaman hak veriyor. Şimdi neden İmamoğlu’nun karşısına geçtiğini sorduğum zaman ise 'yazılmamak' kaydı ile bütün süreci anlatmaktan çekinmedi. Tek bir olay değil, bir birikim olmuş anladığım. Tutulmayan sözler, bağlı kalınmayan ilkeler üst üste toplanmış.
Yaklaşık 1 saatlik konuşmanın ardından telefonu kapatırken şöyle bir hisse kapıldım.
Canan Hanım, il başkanlığını bırakacağı ve siyasi yasaklı hale geldiği için rahatlamış. CHP onu yormuş. Ve kişiliği, sorumluluk duygusu nedeniyle yasaklı olmasa pes etmeyecek ve daha da yorulacaktı.
Bence iktidar yargısı, kimi yasaklı hale getirmesi gerektiğini iyi hesaplamış.
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