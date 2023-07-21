https://sputniknews.com.tr/20230721/ev-sahibi-kiracisinin-evini-basti-once-tehdit-sonra-inkar-etti-1073792822.html

Ev sahibi kiracısının evini bastı: Önce tehdit sonra inkar etti

Ev sahibi kiracısının evini bastı: Önce tehdit sonra inkar etti

Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar kavgaya hatta ölümlere dönüşüyor. İstanbul Beylikdüzü'nde kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan bir ev... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T10:14+0300

2023-07-21T10:14+0300

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türkiye

kiracı

ev sahibi

kavga

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir ev sahibi birden fazla boş dairesi olmasına rağmen kiracısına “Oğlum geliyor, evden çıkın” diyerek evini boşaltmak istedi. Kiracının “Hayır” cevabı üzerine gece yarısı eşi ile birlikte kapıya dayanan ev sahibi, küfür ve tehditler savurdu. Kiracı kadının o anları cep telefonu ile kayda alması üzerine ev sahibi bir anda sakinleşerek, konuşmasını değiştirdi. Küfür ve tehditler savurduğunu reddeden adam, kapının kapanmasıyla yeniden küfür etmeye başladı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230718/istanbulda-ev-sahibi-tarafindan-silahla-vurulan-kiraci-hayatini-kaybetti-1073680747.html

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kiracı, ev sahibi , kavga