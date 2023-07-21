https://sputniknews.com.tr/20230721/ev-sahibi-kiracisinin-evini-basti-once-tehdit-sonra-inkar-etti-1073792822.html
Ev sahibi kiracısının evini bastı: Önce tehdit sonra inkar etti
Ev sahibi kiracısının evini bastı: Önce tehdit sonra inkar etti
Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar kavgaya hatta ölümlere dönüşüyor. İstanbul Beylikdüzü'nde kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan bir ev... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T10:14+0300
2023-07-21T10:14+0300
2023-07-21T10:14+0300
türkiye
kiracı
ev sahibi
kavga
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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir ev sahibi birden fazla boş dairesi olmasına rağmen kiracısına “Oğlum geliyor, evden çıkın” diyerek evini boşaltmak istedi. Kiracının “Hayır” cevabı üzerine gece yarısı eşi ile birlikte kapıya dayanan ev sahibi, küfür ve tehditler savurdu. Kiracı kadının o anları cep telefonu ile kayda alması üzerine ev sahibi bir anda sakinleşerek, konuşmasını değiştirdi. Küfür ve tehditler savurduğunu reddeden adam, kapının kapanmasıyla yeniden küfür etmeye başladı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230718/istanbulda-ev-sahibi-tarafindan-silahla-vurulan-kiraci-hayatini-kaybetti-1073680747.html
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kiracı, ev sahibi , kavga
kiracı, ev sahibi , kavga
Ev sahibi kiracısının evini bastı: Önce tehdit sonra inkar etti
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Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar kavgaya hatta ölümlere dönüşüyor. İstanbul Beylikdüzü'nde kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan bir ev sahibi, gece yarısı kiracısının kapısına dayandı, tehditler savurdu. Karakola ve savcılığa gidip ev sahibinden şikayetçi olan Merve Çelik, güvenlik güçlerinden yardım istiyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı.
İddiaya göre, bir ev sahibi birden fazla boş dairesi olmasına rağmen kiracısına “Oğlum geliyor, evden çıkın” diyerek evini boşaltmak istedi.
Kiracının “Hayır” cevabı üzerine gece yarısı eşi ile birlikte kapıya dayanan ev sahibi, küfür ve tehditler savurdu.
Kiracı kadının o anları cep telefonu ile kayda alması üzerine ev sahibi bir anda sakinleşerek, konuşmasını değiştirdi. Küfür ve tehditler savurduğunu reddeden adam, kapının kapanmasıyla yeniden küfür etmeye başladı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.