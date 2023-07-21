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https://sputniknews.com.tr/20230721/erdogandan-emekli-maasina-zam-aciklamasi-ek-zam-yapilacak-mi-duzenleme-ne-zaman-1073808971.html
Erdoğan'dan emekli maaşına zam açıklaması: Ek zam yapılacak mı, düzenleme ne zaman?
Erdoğan'dan emekli maaşına zam açıklaması: Ek zam yapılacak mı, düzenleme ne zaman?
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam aldı. Milyonlarca emekli ise emekli maaşlarına... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T13:44+0300
2023-07-21T13:44+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Milyonlarca emekli, ek zam gündemini yakından takip ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam aldı. Emekliler ek zammı beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına zamla ilgili soruya yanıt verdi. Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Maaş zammı ne zaman yapılacak?Erdoğan, "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" dedi."Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı" diye konuştu.Emekliler ne kadar zam aldı?TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.Buna göre; emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zamlı şekilde yatırılmaya başladı.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Geçen mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230721/erdogandan-emekli-maaslari-konusunda-aciklama-1073802922.html
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Erdoğan'dan emekli maaşına zam açıklaması: Ek zam yapılacak mı, düzenleme ne zaman?

13:44 21.07.2023
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Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam aldı. Milyonlarca emekli ise emekli maaşlarına ek zam olacak mı sorusunun yanıtını takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşına zamla ilgili soruya yanıt verdi. Peki, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
Milyonlarca emekli, ek zam gündemini yakından takip ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam aldı. Emekliler ek zammı beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına zamla ilgili soruya yanıt verdi.

Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Maaş zammı ne zaman yapılacak?

Erdoğan, "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" dedi.
"Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı" diye konuştu.

Emekliler ne kadar zam aldı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.

Buna göre; emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zamlı şekilde yatırılmaya başladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Geçen mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
POLİTİKA
Erdoğan'dan emekli maaşları konusunda açıklama
12:59
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