https://sputniknews.com.tr/20230721/erden-timurdan-icardi-ve-transfer-aciklamasi-gecikme-olacak-1073803294.html

Erden Timur'dan Icardi ve transfer açıklaması: Uçak oraya gitmişti

Erden Timur'dan Icardi ve transfer açıklaması: Uçak oraya gitmişti

Sarı-kırmızılı takımın stadının yeni ismi Rams Park olurken Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur imza töreninde açıklamalarda bulundu. Timur... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T12:32+0300

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spor

galatasaray

mauro icardi

transfer

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Sarı-kırmızılı takımın stadının yeni ismi Rams Park olurken Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur imza töreninde açıklamalarda bulundu. Timur, Avusturyalı futbolcu Marcel Sabitzer ile ilgili girişimlerinin olmadığını söyledi.Bitmesi bekledikleri transferler olduğunu ifade eden Timur, "Bugün, yarın bitmesini beklediğimiz bir transfer var. Bu sene geçen seneye göre bambaşka. Planımızdaki yegane değişiklik, zorunluktan ötürü Icardi konusu oldu. Icardi için tutulan uçak oraya gitmişti. 14-15 günlük gecikme olacak. O da Icardi açısından çok haklı bir gecikme. En önemli şey sağlık konusu. Bu sene Avrupa’da ve Türkiye’de çok büyük hedefleri olan kadro oluşturacağız. Bu kadar erken ön eleme oynanan dönem olmadı. İlk defa Türkiye, sportif başarısızlık dolayısıyla bu kadar erken oynuyor" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230720/erden-timurdan-icardinin-gelis-tarihiyle-ilgili-aciklama-1073751905.html

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galatasaray, mauro icardi, transfer