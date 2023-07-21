https://sputniknews.com.tr/20230721/emine-erdogandan-korfez-ulkeleri-ziyareti-paylasimi-1073824303.html

Emine Erdoğan'dan 'Körfez ülkeleri ziyareti' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Körfez ülkeleri ziyareti' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T19:17+0300

2023-07-21T19:17+0300

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türkiye

emine erdoğan

körfez

körfez ülkeleri

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin kültürlerimiz arasındaki dostluk bağına güç katacağına inanıyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.Erdoğan, paylaşımında, Körfez ülkelerindeki ziyaretleri ve görüşmelerine ilişkin bir videoya da yer verdi.

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emine erdoğan, körfez, körfez ülkeleri