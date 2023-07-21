https://sputniknews.com.tr/20230721/emine-erdogandan-korfez-ulkeleri-ziyareti-paylasimi-1073824303.html
Emine Erdoğan'dan 'Körfez ülkeleri ziyareti' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Körfez ülkeleri ziyareti' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T19:17+0300
2023-07-21T19:17+0300
2023-07-21T19:17+0300
türkiye
emine erdoğan
körfez
körfez ülkeleri
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin kültürlerimiz arasındaki dostluk bağına güç katacağına inanıyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.Erdoğan, paylaşımında, Körfez ülkelerindeki ziyaretleri ve görüşmelerine ilişkin bir videoya da yer verdi.
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emine erdoğan, körfez, körfez ülkeleri
emine erdoğan, körfez, körfez ülkeleri
Emine Erdoğan'dan 'Körfez ülkeleri ziyareti' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin kültürlerimiz arasındaki dostluk bağına güç katacağına inanıyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, Körfez ülkelerindeki ziyaretleri ve görüşmelerine ilişkin bir videoya da yer verdi.