https://sputniknews.com.tr/20230721/ege-denizinde-4-buyuklugunde-deprem-1073787960.html
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T03:47+0300
2023-07-21T03:47+0300
2023-07-21T03:47+0300
türkiye
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
kuşadası
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 10.31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13.11 kilometre olarak ölçüldü.
türkiye
kuşadası
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, kuşadası
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, kuşadası
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 10.31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13.11 kilometre olarak ölçüldü.