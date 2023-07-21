https://sputniknews.com.tr/20230721/ege-denizinde-4-buyuklugunde-deprem-1073787960.html

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T03:47+0300

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2023-07-21T03:47+0300

türkiye

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

kuşadası

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 10.31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13.11 kilometre olarak ölçüldü.

türkiye

kuşadası

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, kuşadası