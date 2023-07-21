https://sputniknews.com.tr/20230721/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073791595.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9040 liradan, euro 29,9840 liradan güne başladı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T09:29+0300
2023-07-21T09:29+0300
2023-07-21T09:29+0300
ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 26,9020 liradan alınan dolar, 26,9040 liradan satılıyor. 29,9820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,9840 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,8670 lira, euronun satış fiyatı ise 30,1010 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 704 lira, çeyrek altın 2 bin 763 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 21 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.682 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.41 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.41 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.843 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9040 liradan, euro 29,9840 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9020 liradan alınan dolar, 26,9040 liradan satılıyor. 29,9820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,9840 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,8670 lira, euronun satış fiyatı ise 30,1010 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 704 lira, çeyrek altın 2 bin 763 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 21 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.682 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 80.41 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.41 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 29.843 dolar seviyesinde.