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Bakan Fidan: Tahıl anlaşmasında Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz
Bakan Fidan: Tahıl anlaşmasında Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, Tahıl Anlaşması'na ilişkin, "Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Fidan, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız" dedi.Tahıl Anlaşması'na ilişkin konuşan Fidan, "Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek" diye konuştu ve şunları ekledi:"Batı’da belli ülkelerde İslam düşmanlığı konusunda bir artış var" diyen Fidan, "Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar bir salgına dönüşmeye başladı, şiddetle kınıyoruz. Tepkilerimiz akabinde İslam ülkeleri de ciddi bir tavır gösterdi. İslam İş Birliği Teşkilatı da bunun üzerine toplandı" ifadelerini kullandı.
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hakan fidan

Bakan Fidan: Tahıl anlaşmasında Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz

20:02 21.07.2023 (güncellendi: 20:12 21.07.2023)
© AA / Murat GökAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Fidan, Tahıl Anlaşması'na ilişkin, "Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız" dedi.
Tahıl Anlaşması'na ilişkin konuşan Fidan, "Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek" diye konuştu ve şunları ekledi:
Birleşmiş Milletler ile birlikte Tahıl Anlaşması sürecini değerlendiriyoruz. Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür. Cumhurbaşkanımızın sürecin devamı için girişimleri sürüyor.
"Batı’da belli ülkelerde İslam düşmanlığı konusunda bir artış var" diyen Fidan, "Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar bir salgına dönüşmeye başladı, şiddetle kınıyoruz. Tepkilerimiz akabinde İslam ülkeleri de ciddi bir tavır gösterdi. İslam İş Birliği Teşkilatı da bunun üzerine toplandı" ifadelerini kullandı.
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