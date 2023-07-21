https://sputniknews.com.tr/20230721/dagistan-daglarindaki-hayalet-koy-kahib-1073825308.html

Dağıstan dağlarında yer alan Kahib adındaki 'hayalet köy'

Dağıstan dağlarında yer alan Kahib adındaki 'hayalet köy'

Kahib adındaki 'hayalet köy' Dağıstan dağlarında bulunuyor. 'Hayalet köy', bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden biri. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T20:42+0300

2023-07-21T20:42+0300

2023-07-21T20:53+0300

multimedya

video

dağıstan

dağ

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073825152_6:0:2155:1209_1920x0_80_0_0_1e5b9fe1b8fb257ee279299999736db1.jpg

Kahib'deki kalenin dış dünya ile bağlantısı dağ nehri üzerindeki cılız bir köprü ile sağlanıyordu. Yoğun kırık kaya parçalarının sıklıkla köy sakinlerinin ölümüne yol açması nedeniyle geçen yüzyılın ortalarından itibaren terk edilmeye başlandı. Şu anda köyün yerinde sadece kalıntılar kalmış durumda ancak tarihi ve ulaşılmazlığı nedeniyle turistleri kendine çekmeye devam ediyor.

dağıstan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kahib adındaki hayalet köy Dağıstan dağlarında bulunuyor. Kahib adındaki hayalet köy Dağıstan dağlarında bulunuyor. 2023-07-21T20:42+0300 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, dağıstan, видео, dağ, rusya