https://sputniknews.com.tr/20230721/dagistan-daglarindaki-hayalet-koy-kahib-1073825308.html
Dağıstan dağlarında yer alan Kahib adındaki 'hayalet köy'
Dağıstan dağlarında yer alan Kahib adındaki 'hayalet köy'
Kahib adındaki 'hayalet köy' Dağıstan dağlarında bulunuyor. 'Hayalet köy', bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden biri. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T20:42+0300
2023-07-21T20:42+0300
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dağıstan
dağ
rusya
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Kahib'deki kalenin dış dünya ile bağlantısı dağ nehri üzerindeki cılız bir köprü ile sağlanıyordu. Yoğun kırık kaya parçalarının sıklıkla köy sakinlerinin ölümüne yol açması nedeniyle geçen yüzyılın ortalarından itibaren terk edilmeye başlandı. Şu anda köyün yerinde sadece kalıntılar kalmış durumda ancak tarihi ve ulaşılmazlığı nedeniyle turistleri kendine çekmeye devam ediyor.
dağıstan
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Kahib adındaki hayalet köy Dağıstan dağlarında bulunuyor.
Kahib adındaki hayalet köy Dağıstan dağlarında bulunuyor.
2023-07-21T20:42+0300
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PT1M02S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, dağıstan, видео, dağ, rusya
video, dağıstan, видео, dağ, rusya
Dağıstan dağlarında yer alan Kahib adındaki 'hayalet köy'
20:42 21.07.2023 (güncellendi: 20:53 21.07.2023) Abone ol
Kahib adındaki 'hayalet köy' Dağıstan dağlarında bulunuyor. 'Hayalet köy', bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden biri.
Kahib'deki kalenin dış dünya ile bağlantısı dağ nehri üzerindeki cılız bir köprü ile sağlanıyordu. Yoğun kırık kaya parçalarının sıklıkla köy sakinlerinin ölümüne yol açması nedeniyle geçen yüzyılın ortalarından itibaren terk edilmeye başlandı. Şu anda köyün yerinde sadece kalıntılar kalmış durumda ancak tarihi ve ulaşılmazlığı nedeniyle turistleri kendine çekmeye devam ediyor.