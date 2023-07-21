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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program (OVP) Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda, iş dünyasının... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T10:48+0300
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ekonomi
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ovp
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da iş dünyasının temsilcileriyle "OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantı düzenliyor.Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İSO, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu pek çok iş insanı katılıyor.Toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınıyor.Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Yılmaz, iş dünyası temsilcilerine, “Türkiye'nin üç yıllık makro ekonomik hedefleri ile ekonomik ve sosyal alanda izlenecek politikalarını içeren orta vadeli program OVP öncesinde de sizlerle doğrudan fikir alışverişinde bulunmakta fayda görüyoruz.” diye seslendi.
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cevdet yılmaz, ovp, ekonomi
cevdet yılmaz, ovp, ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle görüşüyor

10:48 21.07.2023
© AA / Mehmet Murat ÖnelCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AA / Mehmet Murat Önel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program (OVP) Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da iş dünyasının temsilcileriyle "OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantı düzenliyor.
Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İSO, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu pek çok iş insanı katılıyor.
Toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınıyor.
Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Yılmaz, iş dünyası temsilcilerine, “Türkiye'nin üç yıllık makro ekonomik hedefleri ile ekonomik ve sosyal alanda izlenecek politikalarını içeren orta vadeli program OVP öncesinde de sizlerle doğrudan fikir alışverişinde bulunmakta fayda görüyoruz.” diye seslendi.

“Orta vadeli programdan en büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörler için öngörülebilirliği arttırmasıdır. Bu süreçte hangi alanda faaliyet gösterirse, göstersin özel sektörümüzün rolü son derece önemlidir. Sizlerin hem ekonomik faaliyetleriniz boyutunda oluşturduğunuz katma değerle hem de görüşleriniz fikirleriniz yoluyla aktaracağınız önerileriniz politika yapım sürecinde etkili olmuştur ve olacaktır. Bu ve benzeri istişare toplantıları toplumumuzun çeşitli kesimleriyle yaparak Türkiye yüzyılında yol haritamızı netleştirecek ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız.”

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