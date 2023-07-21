https://sputniknews.com.tr/20230721/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-istanbulda-is-dunyasi-temsilcileriyle-gorusuyor-1073794969.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program (OVP) Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda, iş dünyasının... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T10:48+0300

2023-07-21T10:48+0300

2023-07-21T10:48+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

ovp

ekonomi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da iş dünyasının temsilcileriyle "OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantı düzenliyor.Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İSO, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu pek çok iş insanı katılıyor.Toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınıyor.Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Yılmaz, iş dünyası temsilcilerine, “Türkiye'nin üç yıllık makro ekonomik hedefleri ile ekonomik ve sosyal alanda izlenecek politikalarını içeren orta vadeli program OVP öncesinde de sizlerle doğrudan fikir alışverişinde bulunmakta fayda görüyoruz.” diye seslendi.

https://sputniknews.com.tr/20230720/ekonomi-yonetiminden-kkm-adimi-1073768733.html

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cevdet yılmaz, ovp, ekonomi