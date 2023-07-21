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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T20:31+0300
2023-07-21T20:31+0300
2023-07-21T20:31+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, recep tayyip erdoğan, türkiye
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, recep tayyip erdoğan, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.