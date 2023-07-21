https://sputniknews.com.tr/20230721/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1073825537.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusu ele alındı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T20:31+0300

2023-07-21T20:31+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, recep tayyip erdoğan, türkiye